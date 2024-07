Ieder jaar eert het Goodwood Festival of Speed de mooiste auto’s uit de motorsport, en ook dit jaar is het weer smullen voor de raceliefhebber. Zowel moderne als historische auto’s nemen deel aan het Britse festival, en fans konden tijdens Goodwood 2024 alvast van McLarens, Mercedessen en Red Bulls genieten.

Max Verstappen komt op de zondag nog in actie. De Nederlander wordt dan herenigd met de RB16B, de auto waarmee hij zijn eerste wereldtitel pakte. Voordat Verstappen achter het stuur kruipt, is er al veel ander moois te zien op het festival. Bekijk een aantal van de mooiste auto’s op Goodwood 2024 hier nog eens terug.

LEES OOK: Verstappen herenigd met RB16B tijdens debuut op Goodwood Festival of Speed

Emerson Fittipaldi rijdt tijdens dag drie van het Goodwood Festival of Speed in zijn oude M23 uit 1974 (Getty Images)

Alpine-reservecoureur Jack Doohan rijdt op het Goodwood Festival of Speed in de 2012-bolide de E20 (Getty Images)

Frederik Vesti, reservecoureur van Mercedes, mag in de W12 zijn debuut maken op Goodwood (Getty Images)

Dertienvoudig Grand Prix-winnaar David Coulthard is ook van de partij tijdens het Goodwood Festival of Speed (Getty Images)

Coulthard gaf een demonstratie van de oude Red Bull-bolide de RB9 uit 2013 (Getty Images)

Niet alleen Formule-auto’s komen voorbij op Goodwood. Een Ferrari 250 GTO kon ook worden bewonderd (Getty Images)

Fans zijn in grote getale aanwezig om de verschillende historische auto’s te bewonderen (Getty Images)

Hamda Al Qubaisi, F1 Academy-coureur namens Red Bull, laat haar F1 Academy-bolide zien (Getty Images)

Ook Oliver Bearman, die recentelijk nog een contract tekende voor Haas in 2025, mocht zijn Goodwood-debuut maken (Getty Images)

Tweevoudig World Rally-kampioen Kalle Rovanpera zorgt in een Toyota GR Supra voor wat actie op de baan (Getty Images)

Een Porsche WSC-95 doet mee aan de beroemde Hillclimb van het Goodwood Festival (Getty Images)

