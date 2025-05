Na de GP van Miami besloot Alpine vaste coureur Jack Doohan te verruilen voor test- en reservecoureur Franco Colapinto. Het nieuws volgde op het plotselinge vertrek van teambaas Oliver Oakes. De wissel leidde tot veel kritiek vanuit de Formule 1-paddock. Had Doohan wel een eerlijke kans gekregen om zich te bewijzen? Voormalig wereldkampioen Jenson Button pleit voor nieuwe regels die coureurs als Doohan in de toekomst beter kunnen beschermen.

Tijdens een uitzending van Sky Sports in Monaco besprak Jenson Button mogelijke nieuwe regels die teams zouden verplichten om coureurs ten minste één seizoen aan te houden. Na zeven Grands Prix in het huidige jubileumseizoen hebben al twee rijders hun stoeltje verloren. Liam Lawson werd na twee races ontslagen bij Red Bull en Jack Doohan moest na zes races zijn Formule 1-stoeltje inleveren. Argentijn en Williams-veteraan Franco Colapinto erfde zijn plek.

“Colapinto was extreem snel toen hij vorig jaar in de Williams stapte, en hij behaalde meteen een aantal sterke resultaten”, stelde Jenson Button voorop. “Dus ik begrijp dat je hem als testcoureur wil hebben, en natuurlijk is hij bereid om direct in de auto te stappen. Maar ja, na een paar races ontslagen worden is wel heel streng. Ik denk dat er een regel zou moeten zijn dat je tijdens een seizoen niet meer van coureur mag wisselen. Het is net als met een contract – dat moet een heel seizoen duren.”

