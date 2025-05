Na een harde crash tijdens de kwalificatie voor de GP van Emilia-Romagna startte Yuki Tsunoda zijn Europese seizoen vanuit de pitstraat. Uiteindelijk kwam hij als tiende over de streep. In aanloop naar het raceweekend in Monaco gaf de Japanner toe dat hij, mede door de crash, een serieuze achterstand heeft opgelopen op teamgenoot Max Verstappen. De verraderlijke RB21 blijft een hoofdpijndossier voor Tsunoda.

“Eerlijk gezegd heb ik nog nooit met het volledige nieuwe pakket gereden”, verzuchtte Yuki Tsunoda tegenover de media in Monaco. “Zelfs Imola was een beetje anders. Daarbij denk ik niet dat ik in Monaco wél het volledige pakket zal hebben”, voegde hij eraan toe. “Ik heb gewoon een stap terug gedaan, en dat is mijn schuld”, doelde hij op het incident in Imola.

‘Was bij VCARB niet gebeurd’

Na de crash in Emilia-Romagna herstelde de jonge Red Bull-coureur zich door vanuit de pitstraat naar de tiende plaats te rijden. Zo veroverde hij een enkel WK-puntje voor de Oostenrijkse renstal. Hij vertelde dat hij, nadat hij in Japan halsoverkop naar het hoofdteam werd gehaald, nog steeds moet leren hoe de RB21 reageert op wijzigingen in de afstelling.

“De kwalificatie in Imola zou, eerlijk gezegd, niet zijn gebeurd als ik de auto zou begrijpen”, legde Tsunoda uit. “Bij Racing Bulls heb ik immers sinds 2022 niet meer zo’n crash gehad. Ik pushte gewoon iets te veel. Ik kan niet inschatten hoe de auto zich gedraagt als we de afstelling veranderen.” Tsunoda verzamelde in zijn eerste vijf Grands Prix met Red Bull zeven WK-punten. Ter vergelijking, Max Verstappen scoorde in hetzelfde tijdbestek achtentachtig punten.

