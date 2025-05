Na de grote klapper in Imola, wil Yuki Tsunoda nu vooral de boel heel houden in Monaco. Maar de Red Bull-bolide is geen gemakkelijke auto om te besturen over het hobbelige en smalle stratencircuit in het Prinsdom. “Ik begin daarom wat rustiger aan om vertrouwen op te bouwen.”

“Om eerlijk te zijn zou de crash in Imola niet gebeurd zijn als ik de auto wat beter zou begrijpen”, blikt Tsunoda terug in Monaco. “Ik was niet extreem aan het pushen. Het is meer het gebrek aan kennis hoe het rijgedrag van de auto wijzigt na het aanpassen van de setup. Ik probeerde iets nieuws, maar de Red Bull-wagen veranderde meer dan ik gewend was bij Racing Bulls.”

De Japanner zegt dat zijn aanpak wellicht niet zo handig is nu hij nog in de beginperiode bij Red Bull zit. “Misschien moet ik het wat rustiger aan doen als ik wat anders wil uitproberen. Aan de andere kant is het ook weer niet zo dat ik iets extreems deed, dit doe ik namelijk al mijn hele carrière.”

In hoeverre gaat dit hem parten spelen dit weekend in Monaco? Uitgerekend hier moet je één zijn met de auto om zo hard mogelijk over het circuit te razen. “Ze zeggen dat de Red Bull-wagen niet geschikt is voor een hobbelige baan zoals hier. Max vertelde me ook dat het geen makkelijke auto is voor Monaco. Ik moet daarom vooral vertrouwen opbouwen en hopelijk kan ik dan een goede kwalificatie rijden. Misschien dat ik daarom iets rustiger aan het weekend ga begin.”

