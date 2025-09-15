Formule 1-CEO Stefano Domenicali pleitte onlangs voor kortere Grands Prix. De Italiaan is niet alleen een voorstander van de omgekeerde startgrid, maar denkt ook dat veel nieuwe fans gebaat zijn bij iets kortere races. Veel liefhebbers en coureurs verzetten zich tegen de plannen van Domenicali, al ziet oud-coureur en ex-FIA-steward Johnny Herbert wel heil in kortere wedstrijden. Met name de GP van Monaco zou profiteren van een paar ronden minder.

“Er is een probleem met de lengte van de race – we vinden dat het iets te lang is voor jongere kijkers”, zei Stefano Domenicali voorafgaand aan de GP van Italië. “We zien op veel van onze kanalen dat highlights enorm populair zijn; misschien is de volledige race goed voor degenen die zijn opgegroeid met de Formule 1, maar een groot deel van het publiek wil alleen de belangrijkste momenten zien.” De uitspraken zorgden logischerwijs voor veel ophef, zowel bij fans als coureurs. Zo reageerde Fernando Alonso dat ‘voetbalwedstrijden ook niet korter worden gemaakt’.

Oud-coureur Johnny Herbert kan zich juist wel vinden in de plannen van Domenicali. Hij ziet hoe sommige races zelfs kunnen profiteren van een korter format. “In Monaco zou een kortere race wel kunnen werken”, aldus Herbert in een interview met Racing Tipster. “Ik denk dat het de race zou intensiveren en daardoor nog betere wedstrijden zou opleveren dan we nu hebben.” De GP van Monaco staat al jaren onder druk van fans, omdat het nauwe stratencircuit vaak een optocht oplevert.

Daling in de kijkcijfers

“Ik ben het met hem (Domenicali, red.) eens, er zijn races die veel te lang duren”, vervolgde Herbert. “Ik herinner me de kijkcijfers uit mijn tijd bij de tv nog. Aan het begin zat iedereen voor de buis, dan was er halverwege een daling, en dan kwam iedereen aan het einde weer terug voor de climax. Als je daar een beetje in knipt, is de kans groot dat je de aandacht van de kijker langer vasthoudt. Dan kun je simpelweg niet weglopen, want er kan altijd iets gebeuren.”

LEES OOK: Domenicali houdt vast aan omgekeerde startgrids: ‘Steeds meer coureurs zijn voor’

Herbert heeft zelf ook nog ideeën om de betrokkenheid bij de live-uitzendingen te vergroten. “Als er een sprintraceweekend is, zou je twee korte races van vergelijkbare afstand kunnen organiseren”, stelde hij voor. “Misschien stel je dan beide partijen tevreden, ook de racefans.” Dit jaar werd er al gesleuteld aan de GP van Monaco in de hoop een spannendere race te organiseren. Zo waren alle coureurs verplicht om twee pitstops te maken. Dat leverde echter niet het gewenste resultaat op; teams lieten hun coureurs het hele veld blokkeren om hun posities te beschermen.

