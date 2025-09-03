Formule 1-CEO Stefano Domenicali blijft pleiten voor de implementatie van de omgekeerde startgrids in de koningsklasse. De Italiaan, die zich al vaker uitsprak voor de aangepaste startopstelling, vindt dat de Formule 1 gewoon ‘moedig’ moet zijn en de discussie over het nieuwe format moet aangaan. Volgens Domenicali zijn steeds meer coureurs namelijk ook om: ‘Een paar zeiden al: ‘Waarom proberen we het niet eens een keer?’”, vertelt de Italiaan.

CEO Stefano Domenicali staat al sinds 2021 aan het roer bij de Formule 1. De Italiaan was er zo al bij toen de koningsklasse datzelfde seizoen voor het eerst het sprintformat introduceerde. Voor Domenicali is de verkorte racesessie – die dit seizoen maar liefst zes keer op de kalender staat, met de eerstvolgende in Austin – echter niet genoeg. De CEO wil de volgende stap zetten voor het sprintformat, en kijkt daarbij naar de Formule 2.

In de opstapklasse wordt namelijk al geregeld geracet met de zogenoemde omgekeerde startgrids. Bij deze startopstelling wordt de startvolgorde omgedraaid op basis van de resultaten behaald in de kwalificatiesessie. Domencali pleitte begin augustus al voor het aangepaste sprintformat, maar herhaalt zijn woorden nu tegenover Motorsport.com.

‘Steeds meer coureurs zijn voor’

“We hebben het er in het verleden al vaker over gehad, maar in de komende maanden moeten we moedig zijn en de discussie weer aanzwengelen”, legt de Formule 1-topman uit. “Ik heb zelfs gehoord van een aantal coureurs dat ze het idee goed vonden. Terwijl ze eerst allemaal tegen waren. Tijdens de laatste vergadering zeiden een paar: ‘Waarom proberen we het niet eens een keer?’. Dit format wordt al decennialang gebruikt in de Formule 2 en 3.”

