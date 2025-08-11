Gaat de Formule 1 binnenkort de Formule 2 achterna? Als het aan Formule 1-CEO Stefano Domenicali ligt, is dat zeker een optie. De Italiaan wil graag nieuwe formats discussiëren voor de sprintraces in de koningsklasse. Een omgekeerde startgrid – zoals al vaker in de opstapklasses wordt gebruikt – is daarbij volgens de Formule 1-topman zeker een optie.

Stefano Domenicali is sinds 2021 de CEO van de Formule 1, en heeft al meermaals de ambitie uitgesproken om de koningsklasse nog spannender te maken. In zijn eerste jaar als F1-topman stond al meteen de eerste sprintrace op het programma, maar voor de Italiaan is het nog niet genoeg. Tegenover The Race onthult Domencali dat er binnen de Formule 1 gesprekken plaatsvinden over de volgende stappen voor de verkorte racesessies.

Meer sprintraces en omgekeerde startgrids

“Ik geloof echt dat er mogelijkheden zijn om twee dingen uit te breiden. Deze moeten we wel bespreken, zowel met de coureurs als met de teams, en natuurlijk met de FIA”, vertelt Domenicali over de toekomst van sprintraces. “Die twee dingen zijn: kunnen we het sprintformat toepassen op meer races? En is een sprintrace de juiste formule voor mogelijk een omgekeerde startopstelling, zoals we dat doen bij F2 en F3? Dit zijn discussiepunten.”

Bij een omgekeerde startopstelling wordt de startvolgorde omgedraaid op basis van de resultaten van een kwalificatiesessie. In de Formule 2 is het format al geregeld toegepast. Volgens Domenicali staan Formule 1-teams ook steeds meer open voor het idee. “Daarom ben ik klaar om niet alleen meer sprints te presenteren en te bespreken, maar ook nieuwe formats en nieuwe ideeën.” De topman ziet het sprintformat sowieso niet meer uit de koningsklasse verdwijnen. “Het vertegenwoordigt de toekomst”, weet Domenicali zeker.

