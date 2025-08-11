Red Bull-topman Helmut Marko was vanzelfsprekend blij en opgelucht dat Max Verstappen aangaf ook in 2026 voor Red Bull Racing te willen rijden, ondanks alle onzekerheden die het nieuwe motorreglement in de Formule 1 vanaf komend seizoen met zich meebrengt. Maar exact om die reden rekent de Oostenrijker zich nog niet rijk. “Max kan volgend jaar altijd nog van gedachten veranderen.”

Marko zegt in gesprek met F1-Insider dat hij nooit echt rekening heeft gehouden met een vertrek van Verstappen, die een doorlopend contract heeft bij het team tot en met 2028. “Max is een zeer belangrijk onderdeel van ons team. Hij heeft al zijn successen behaald met Red Bull Racing. In zijn hele Formule 1-carrière heeft hij alleen in Red Bull-auto’s gereden. En naast zijn kwaliteiten als coureur is hij voor ons gewoon een belangrijk familielid. Hij had een contract tot 2028 en er was niets dat tegen voortzetting van dat contract sprak.”

‘Er is veel onzekerheid’

Toch was er wel degelijk serieuze interesse van andere teams, met Mercedes en Aston Martin voorop. En werden er op de achtergrond oriënterende gesprekken gevoerd. De tegenvallende prestaties van het Red Bull dit seizoen, de controverses rond (de inmiddels weggestuurde) teambaas Christian Horner, het aangekondigde vertrek van motorleverancier Honda en het naar verluidt moeizaam lopende traject met Red Bull Powertrains leken Verstappen ontvankelijk de maken voor de avances van andere teams.

Marko: “Ik weet niet welke overwegingen hij heeft gemaakt, persoonlijk en met zijn management, maar uit zijn uitspraken bleek duidelijk dat hij wilde blijven. Zelfs als de ontsnappingsclausule van kracht was geworden… Niemand weet hoe de situatie er in 2026 uit zal zien. Mercedes verklaart zichzelf tot favoriet, maar daar is geen bewijs voor. Ook wat het chassis betreft, weet je niet wie de jackpot zal winnen. Er is veel onzekerheid. Vanuit zijn perspectief is het veel logischer om te blijven en af te wachten.”

Toch plaatst Helmut Marko een belangrijk en opvallend voorbehoud: “Als volgend jaar blijkt dat we niet competitief zijn, kan hij altijd nog van gedachten veranderen.”

