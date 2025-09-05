De GP Monaco is officieel verlengd tot en met 2035. Het beruchte stratencircuit blijft nog minimaal tien jaar op de Formule 1-kalender. Monaco was al één van de originele races in het allereerste wereldkampioenschap Formule 1 van 1950 en staat nog altijd bekend als een van de meest iconische en prestigieuze evenementen in de sport.

Er is geen race zoals Monaco. Al bijna honderd jaar zijn de krappe straten van Monte Carlo de ultieme test voor precisie en lef. Er is nauwelijks ruimte voor fouten, en juist dat maakt het tot een bijzonder spektakel. “De straten van Monaco horen al sinds het allereerste begin het geluid van Formule 1, dus ik ben superblij dat we deze geweldige race hebben verlengd tot en met 2035,” zegt F1-baas Stefano Domenicali. “Het is een iconische race waar zowel de coureurs als de fans gek op zijn, met een unieke sfeer door zo’n locatie.”

Traditie

Zijne Hoogheid Prins Albert van Monaco reageerde zeer tevreden op het nieuws: “De verlenging van de GP Monaco tot en met 2035 past helemaal bij de sportieve en historische traditie waar het prinsdom sterk aan gehecht is. Ik kan deze hernieuwde samenwerking alleen maar toejuichen. Het is een bewijs van ons gezamenlijke succes, de sterke band met de Formule 1 en de bijzondere plek die Monaco inneemt in de wereld van de autosport.”

