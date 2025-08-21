Lando Norris noemde het behalen van poleposition in Monaco zijn enige ’emotionele’ moment in de Formule 1. De 25-jarige Brit is vanaf de seizoensopener in Melbourne verwikkeld in een spannende titelstrijd met teamgenoot Oscar Piastri – het verschil tussen beiden bedraagt in aanloop naar de tweede seizoenshelft slechts negen WK-punten. Norris, die vaak openhartig is geweest over een gebrek aan zelfvertrouwen, vertelt hoe zijn ’emotionele’ pole in Monaco hem heeft wakker geschud.

Sinds zijn Formule 1-debuut in 2019 heeft Norris zowel hoogte- als dieptepunten gekend. De McLaren-coureur reed meerdere briljante races, maar kreeg ook vaak kritiek op schoonheidsfoutjes en momenten waarop hij leek te bezwijken onder druk. Daarbij stelde hij zich kwetsbaar op door openlijk te praten over twijfels en mentale problemen. Toch, zo geeft hij toe, vindt hij het lastig om tijdens de hoogtepunten zijn emoties te tonen.

In een interview met het YouTube-kanaal Quadcast vertelde Norris dat hij na zijn eerste overwinning in Miami vorig jaar wel wilde huilen, maar dat het niet lukte. “Ik word gewoon niet emotioneel”, zei hij. “Soms wil ik wel huilen, maar het gebeurt niet. In Miami had ik bijvoorbeeld best een traantje willen laten, maar ik kon het gewoon niet.”

Moeilijkste pole van het jaar

“Het enige emotionele moment dat ik had, was de poleposition in Monaco”, blikte hij terug. “Dat kwam vooral omdat ik mezelf toen heb bewezen dat ik het nog steeds kan. Uiteindelijk is de mentale strijd het zwaarst, dus ben ik het gelukkigst wanneer ik mezelf bewijs. Dat heeft me altijd gedreven. Bovendien waren al mijn kwalificaties dit seizoen wat minder dan in voorgaande jaren. Dan ga je toch twijfelen: ‘Ben ik achteruitgegaan, heb ik niet meer het juiste gevoel in de auto?'”

Daarom was poleposition in Monaco zo belangrijk – het was het bewijs dat hij nog altijd op het hoogste niveau kan presteren. “Ik moet het opnemen tegen de beste coureurs ter wereld”, besloot Norris. “Als je niet perfect bent, sta je niet op pole. In Monaco – de moeilijkste kwalificatie van het jaar – kan er zoveel misgaan. Maar ik ging de baan op en bewees dat ik het nog steeds kan. Dat was gewoon een ontzettend gaaf moment.”

