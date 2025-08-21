Oud-coureur Alain Prost sprak onlangs zijn bewondering uit voor Oscar Piastri. De jonge Australiër werd al eens vergeleken met de viervoudig wereldkampioen, en nu bevestigt Prost dat hij zelf ook de gelijkenissen ziet. Beiden zouden een bedachtzame manier van racen hebben, waarbij elke manoeuvre zorgvuldig wordt uitgekiend. Piastri voelt zich vereerd dat Prost zelf deze vergelijking maakt: “Dat is ontzettend cool.”

Alain Prost en Oscar Piastri hebben in het verleden al samengewerkt bij Alpine. De Fransman fungeerde destijds als externe adviseur voor het team, terwijl Piastri nog onderdeel was van de opleidingsschool in Enstone. Tijdens het Goodwood Festival of Speed in juli sprak Prost zijn waardering uit voor de Australiër, die sinds april het Formule 1-wereldkampioenschap aanvoert. “De manier waarop hij zich gedraagt op de baan is erg goed”, prees Prost zijn voormalige pupil. “Het lijkt een beetje op wat ik deed; nadenken over de juiste inhaalmanoeuvre en proberen je tegenstander te slim af te zijn.”

Tijdens het Grand Prix-weekend in Hongarije werd Piastri gevraagd naar de opmerkingen van Prost. Hij reageerde dat hij het ‘ontzettend cool’ vindt dat de Fransman dit over hem zegt, al gaf hij ook toe dat het steeds lastiger wordt om de verschillende Formule 1-tijdperken met elkaar te vergelijken. “Ik heb die vergelijking al van een paar mensen gehoord en zie ook wel wat ze bedoelen”, zei Piastri. Voormalig coureur en commentator Martin Brundle was een van de eersten die hem vergeleek met Le Professeur.

Vroeger en nu

“Tegelijkertijd is het ook heel anders”, vervolgde de Australiër. “Vroeger waren er natuurlijk veel meer betrouwbaarheidsproblemen in de Formule 1 en veroorzaakten coureurs zelf ook veel meer problemen. In sommige opzichten is het dus moeilijk om een vergelijking te maken, maar de mentaliteit kan wel hetzelfde zijn – proberen zo consistent mogelijk te zijn”, vergeleek Piastri zichzelf met Prost.

Fernando Alonso: 'Fans zijn niet mijn prioriteit, prestaties wel'

Volgens Piastri kan een coureur gewoon niet te veel risico’s nemen in de strijd om het wereldkampioenschap. “Als je vecht om de eerste en tweede plaats, is het verschil zeven punten”, lichtte hij toe. “Maar als je de race niet uitrijdt, loop je misschien wel achttien punten of meer achterstand op. Daarom is het zo belangrijk dat je races uitrijdt, consistent bent en geen onnodige risico’s neemt. Dat is nooit veranderd. Dus ja, misschien is de mentaliteit wel hetzelfde – en in het verleden heeft dat volgens mij best goed uitgepakt”, besloot hij grijnzend.

