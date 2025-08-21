Fernando Alonso zegt dat het hem niet uitmaakt hoe sommige nieuwe Formule 1-fans tegen hem of de sport aankijken. Vergelijkingen met de nieuwe Hollywood-film F1: The Movie, waarin Brad Pitt een oudere coureur speelt die terugkeert en wint, wuift de Spanjaard dan ook weg. Hij benadrukt dat hij zich alleen op prestaties en zijn team richt.

Alonso wil niets weten van een parallel met de succesvolle F1-film en zijn eigen carrière of die van collega-veteraan Nico Hülkenberg. “Eerlijk gezegd denk ik niet dat Nico of ik ons druk maken over wat de nieuwe generatie fans denkt,” zegt Alonso tegenover Speedcafe. “We proberen alleen races te winnen, zo goed mogelijk met ons team samen te werken en prestaties te leveren. Mensen buiten de paddock zien niet altijd het volledige plaatje. Het verschil wordt vaak gemaakt door de auto, niet alleen door de coureur.”

Volgens Alonso is het beeld dat veel nieuwe fans hebben dan ook vaak misleidend. “Als Nico en ik volgend jaar een winnende auto hebben en we acht races op rij winnen en vechten voor het kampioenschap, dan zullen sommigen denken dat we in de winter iets anders hebben gegeten, een ander trainingsprogramma hebben gevolgd of dat we in de winter hebben leren rijden.”

Maar de realiteit is natuurlijk anders, vult Alonso aan. “We trainen elke dag, eten elke dag gezond, reizen élke dag en zitten dagelijks in de simulator. Dagelijks proberen we samen met ons team beter te worden. En als we resultaten boeken dan delen we dat met ons team. Natuurlijk proberen we dat ook te delen met onze fans, maar ze zijn niet onze prioriteit. Dat klinkt misschien hard want we houden van onze fans, maar uiteindelijk draait het om de prestaties met ons team.”

Lees hier alles over de Dutch GP in Zandvoort

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.