Bezoekers van het Goodwood Festival of Speed opgelet – regerend wereldkampioen Max Verstappen reist ook af naar het Britse autosport-evenement. De 26-jarige coureur is onderdeel van een gigantische Red Bull-delegatie en zal op zondag 14 juli in actie komen. Verstappen klimt voor de gelegenheid in de RB16B, de auto waarmee hij zijn eerste wereldtitel veiligstelde.

Red Bull pakt flink uit tijdens het evenement. Naast Verstappen zullen ook Sergio Perez, David Coulthard, Christian Klien, Christian Horner, Daniel Ricciardo en Mark Webber op Goodwood aanwezig zijn. Voor de Nederlander is het de eerste keer dat hij hier in actie komt. Een paar maanden geleden debuteerde hij al op Goodwood Revival, een vergelijkbaar evenement waarbij klassieke (race)auto’s centraal staan.

Verstappen zal een paar demonstratierondjes rijden in de RB16B, de auto waarmee hij in 2021 zijn eerste wereldkampioenschap in de wacht sleepte. Daarnaast zal Red Bull de RB17 onthullen, een mega-exclusieve hypercar van de hand van Adrian Newey.

Eerste wereldkampioen op Goodwood

Hertog Charles Gordon-Lennox, eigenaar van het Goodwood-landgoed en oprichter van het festival, is blij Verstappen te mogen verwelkomen. “In de 31-jarige geschiedenis van het evenement is dit de eerste keer dat het Festival of Speed een Formule 1-team op deze schaal mag verwelkomen”, liet hij weten. “Het is fantastisch om de huidige coureurs, de regerend wereldkampioen, de teambaas en zoveel iconen van het team erbij te hebben.” Verstappen is de eerste regerend wereldkampioen die op Goodwood in actie komt.

Het is te hopen dat de Engelse Formule 1-fans, die ongetwijfeld in grote getale naar het landgoed zullen afreizen, de deelname van Verstappen kunnen waarderen. Publieksfavorieten Lewis Hamilton en Lando Norris deden onlangs nog een oproep om boegeroep richting de Red Bull-coureur te stoppen.

Max Verstappen kruipt op Goodwood achter het stuur van de RB16B, de auto waar hij zijn eerste wereldtitel mee in de wacht sleepte (Getty Images)

