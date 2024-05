De RB17, de langverwachte ‘hypercar’ van Red Bull, zal tijdens de eerstvolgende editie van het Engelse Goodwood Festival of Speed worden onthuld. De mega-exclusieve sportwagen van de hand van Adrian Newey is gebaseerd op Formule 1-technologie. Bezoekers van Goodwood – een mekka voor auto- en motorsportliefhebbers – mogen de RB17 als eerste bewonderen.

Red Bull – dat dit jaar zijn twintigste verjaardag in de Formule 1 viert – wil flink uitpakken op Goodwood. Er zullen genoeg oude én nieuwe F1-bolides te zien zijn, net als gevierde coureurs als David Coulthard en Patrick Friesacher. Op vrijdag 12 juli wordt het doek van de RB17 getrokken, de eerste zogeheten hypercar van Red Bull. Het belooft een extreem ruige creatie te zijn. Met een koolstof monocoque en schreeuwende V10-motor moet deze aanvoelen als de Formule 1-auto’s van weleer.

Teambaas Christian Horner – die zelf ook aanwezig zal zijn op Goodwood – kan niet wachten om de hypercar te onthullen. “We zijn blij dat we de RB17 eindelijk kunnen laten zien”, zegt hij middels een persbericht. “We hebben alles wat we weten over racen gebruikt om de ultieme sportwagen te maken. Goodwood is de beste plek om deze te onthullen. Daarnaast kijk ik ernaar uit om met gepassioneerde autosportfans ons twintigste seizoen te vieren.

Het Festival of Speed is een jaarlijks evenement dat op het Goodwood-landgoed in het zuiden van Engeland wordt georganiseerd. Motorsportliefhebbers kunnen zich vergapen aan exclusieve race- en straatauto’s van vroeger en nu.

