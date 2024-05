Terwijl Daniel Ricciardo alles uit de kast moet halen in de Formule 1 te overleven, heeft de populaire Australiër een nieuwe rol op zich genomen in de entertainmentwereld. Hij is uitvoerend producent geworden voor een nieuwe comedyserie van streamingsdienst Hulu, getiteld ‘Downforce’.

Daniel Ricciardo zal voor de serie van de streamingsdienst zijn race-expertise gaan delen. ‘Downforce’, gecreëerd door de bekende Amerikaanse scenarioschrijvers en tv-producenten Alec Berg en Adam Countee, duikt met een humoristische twist in de snelle wereld van de Formule 1.

Ricciardo’s uitstapje naar Hollywood past in de trend van Formule 1-coureurs die de film- en televisiewereld betreden. De Australiër volgt met zijn stap het pad van Lewis Hamilton, die al uitvoerend producent is voor een nog titelloze film met sterren als Brad Pitt en Damson Idris. De trend benadrukt de wens van de coureurs de essentie van de autosport authentiek over te brengen naar een breed publiek.

In een recent interview met GQ Magazine benadrukte Hamilton het belang van authenticiteit in films over racen, gericht op zowel de ‘oude originele fans’ als de nieuwe generatie die via Netflix’ Drive to Survive met de sport in aanraking komt of is gekomen. “Mijn taak was de onzin aan te kaarten”, aldus Hamilton. Hij gaf advies om de film zo waarheidsgetrouw mogelijk te maken, rekening houdend met wat raceliefhebbers aantrekt en wat niet.

Ondanks zijn nieuwe rol in de entertainmentindustrie, heeft Ricciardo ook nog wat uitdagingen op het circuit. Na zijn knappe vierde plaats in de sprintrace van de Miami GP afgelopen week, vertelde de teleurstellende vijftiende plaats in het hoofdnummer (en de zevende plaats van teamgenoot Yuki Tsunoda) dat er voor de 34-jarige veteraan het nodige werk aan de winkel is. Ricciardo kan zich (nog) niet volledig storten op zijn nieuwe Hollywood-carrière zonder zich zorgen te hoeven maken over zijn toekomst in de Formule 1.