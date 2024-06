Lewis Hamilton en Lando Norris vinden dat het eens afgelopen moet zijn met het boegeroep richting Max Verstappen. Ook na diens winst in Spanje was het zover, zoals vaker de afgelopen jaren. “Max doet het fantastisch, je kunt hem niet aanrekenen dat hij wint”, aldus Hamilton.

Zo eens in de zoveel tijd is het weer onderwerp van gesprek: boegeroep. Het is dan de vraag of aandacht het probleem juist tegengaat of dat je met die aandacht het respectloze gedrag juist beloont. Dat coureurs zich ertegen uitspreken, valt te prijzen. Hamilton en Norris deden het zondag na afloop van de Grand Prix van Spanje in Barcelona.

Hoewel Verstappen zich er niet onder gebukt laat gaan, stak Hamilton hem tijdens de persconferentie een hart onder de riem. “Er zijn altijd veel toeschouwers voor Max, hij doet het ook echt geweldig. Hij levert elk weekend.” Hamilton moet dan ook niks hebben van het boe-geroep richting Verstappen als gevolg van diens succes. “Dat kun je hem niet aanreken.”

Norris denkt er ook zo over, hij nam het eveneens op voor zijn kameraad. “Max verdient respect en waardering. En wie wat van onze sport weet, heeft dat allemaal ook echt wel voor hem en zijn prestaties. Dat weet ik zeker. Maar er zijn ook mensen die minder van onze sport weten en misschien daardoor niet waarderen wat hij presteert en wat hij ervoor moet doen.”

Dat praat het boegeroep echter niet goed, aldus Norris. Integendeel. “Boe-geroep is nooit een goed iets, het gebeurt helaas wel in allerlei sporten. Het zou niet moeten gebeuren en het is ook niet terecht.”

