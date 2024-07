McLaren-CEO Zak Brown weet zeker dat McLaren kans maakt op de constructeurstitel. Dankzij goede prestaties van coureurs Lando Norris en Oscar Piastri maakt de Britse renstal een opmars in het kampioenschap. In de laatste zes Grands Prix verdienden de papaja’s meer punten dan alle andere teams. Volgens Brown hangt het kampioenschap nu af van Sergio Pérez.

Zak Brown weet dat Pérez in de laatste Grands Prix ondermaats presteerde. Mede dankzij twee DNF’s verzamelde hij in de afgelopen zes raceweekenden maar 21 WK-punten. Max Verstappen scoorde er in hetzelfde tijdsbestek liefst 119! De drievoudig wereldkampioen heeft inmiddels meer dan twee keer zoveel punten (255) als zijn teamgenoot (118).

Last Word On Sports vroeg de McLaren-CEO naar zijn mening over het constructeurskampioenschap. Gaat de titel straks naar de mannen en vrouwen uit Woking? “Dat hangt allemaal van Pérez af”, reageerde Brown. “We gaan ervan uit dat Max (Verstappen, red.) in elke race eerste, tweede of derde wordt. Dankzij de matige resultaten van Checo maken we een kans. Als we punten blijven scoren zoals we dat nu doen, zijn we aan het eind van het jaar kampioen, daar zijn we ons zeker bewust van.”

Constructeurstitel

Voor McLaren zou het de eerste constructeurstitel zijn sinds 1998. Toen waren het Mika Häkkinen en David Coulthard die de Britse renstal zijn achtste kampioenschap bezorgden. Als McLaren voor de negende keer wint, komt het op gelijke hoogte te staan met Williams. Alleen Ferrari heeft meer constructeurstitel (16).

Teams met de meeste punten in de afgelopen zes Grands Prix:

Mercedes (157 punten)

McLaren (171 punten)

Red Bull (134 punten)

Ferrari (115 punten)

