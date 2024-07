Ondanks een gebrek aan overwinningen was McLaren een van de meest geduchte teams in de afgelopen races. In de laatste zes Grands Prix verdienden de papaja’s meer punten dan alle andere teams. Volgens CEO Zak Brown maakt McLaren zich op voor een titelstrijd met kampioenschapsleider Red Bull, al hoopt de Amerikaan wel op een eerlijk gevecht.

“We zijn bereid om de strijd met Red Bull aan te gaan”, aldus Zak Brown. “Maar we gaan niet vals racen. Red Bull heeft laten zien dat het koste wat het kost wil winnen, maar daar geloven wij niet in. Ik denk dat we elkaar best kunnen uitdagen, maar het hoeft niet vals te worden.”

Na een aantal twijfelachtige strategieën tijdens de laatste Grands Prix, werd er in de paddock geopperd dat McLaren nog niet klaar is voor een gevecht om het wereldkampioenschap. Formule 1-journalist Will Buxton noemde het team na de GP van Oostenrijk al ‘besluiteloos’. Volgens Zak Brown doet McLaren echter niet onder voor Red Bull en heeft het team genoeg ervaring in huis om mee te dingen naar de constructeurstitel.

‘Laten ons niet opjagen’

“Het is heel spannend”, gaf Brown toe. “Maar het is niet dat we ons laten opjagen omdat we opeens meedoen voor de winst. Als ik aan de pitmuur zit dan merk ik geen verschil – of we nu vechten voor een overwinning of voor P10. Dat is goed om te zien.” De 52-jarige Amerikaan weet dat er binnen McLaren genoeg mensen werken die weten hoe je de titel in de wacht moet slepen. “Andrea Stella (teambaas, red.) heeft al kampioenschappen gewonnen met de beste coureurs en de beste teams”, legde hij uit.

“We willen nog steeds heel graag winnen en zijn dus ook kritisch op onszelf”, vervolgde Brown. “Wanneer er fouten worden gemaakt, worden die uitvoerig besproken. Maar iedereen heeft er nog steeds vertrouwen in. Lando (Norris, red.) wordt met elke race een beetje beter en ik weet zeker dat hij in staat is om het kampioenschap voor ons te winnen.” Het gat met Red Bull bedraagt op dit moment nog 78 punten.

