Oscar Piastri maakt een goede beurt in 2024. De McLaren-coureur scoorde – met uitzondering van de GP van Miami – altijd punten en stond al twee keer op het podium. Volgens experts is het wachten op de eerste overwinning voor de jonge Australiër. Oud-teambaas Eddie Jordan doet daar nog een schepje bovenop. De 76-jarige Ier verwacht dat Piastri vroeg of laat de wereldtitel in de wacht sleept.

Met name tijdens de laatste twee races in Oostenrijk en Groot-Brittannië besefte Oscar Piastri dat hij naar de winst had kunnen rijden. Het overschrijden van track limits en een verkeerde bandenwissel gooide echter roet in het eten. Balen voor de 23-jarige Australiër, die heeft laten blijken dat hij niet wil onderdoen voor Lando Norris. Volgens Eddie Jordan moet Piastri deze leermomenten gebruiken om zich klaar te stomen voor een toekomstig titelgevecht.

In de Formula For Success podcast legde Jordan uit dat hij hoge verwachtingen heeft van Oscar Piastri. “Hij heeft een paar keer pech gehad”, aldus de voormalig teambaas. “In Oostenrijk was er het hele track limits-debacle en nu weer die bandenwissel. Maar dat zijn wel dingen waar je iets van opsteekt. Op een kletsnat Silverstone heeft hij een heel rondje moeten rijden op slicks. Ik denk dat je een hele hoop leert van dat soort situaties.”

Volgens Jordan zijn deze jaren cruciaal voor Oscar Piastri, die in de toekomst heus een kans krijgt op een overwinning. “Hij leert van McLaren maar ook van Lando Norris”, vervolgde de Ier. “Dus als je het mij vraagt, weet ik zeker dat hij over een paar jaar wereldkampioen wordt. Hij heeft alles wat je nodig hebt om de titel te winnen. Hij doet nu al zoveel ervaring op dat hij echt een van de allerbeste kan worden.”

