Oscar Piastri onthult met welke coureurs hij wel de strijd wil aangaan. Drievoudig wereldkampioen Max Verstappen staat bovenaan het wensenlijstje van de Australiër. Piastri deelt ook gelijk welk voordeeltje hij heeft in een potentieel gevecht met de Limburger.

Piastri is bezig met zijn tweede jaar in de Formule 1, en vocht al meerdere keren dit seizoen mee om de hoogste podiumplaatsen. De Australiër moet dit seizoen voorlopig genoegen nemen met twee tweede plaatsen in Monaco en Oostenrijk. Piastri hoopt natuurlijk gauw, in navolging op zijn teamgenoot Lando Norris in Miami, ook een raceoverwinning te pakken. Hij ziet zijn voorlopige tegenslagen als een goede manier om te verbeteren.

“Je hebt tegenslagen en dalen nodig om beter te worden”, legt Piastri uit, aan de NOS. “Om te pieken moet je leren van de dalen. Dat kost tijd, maar ik neem het dan ook op tegen zeer ervaren coureurs.” Daar is volgens Piastri zijn teamgenoot er al eentje van. “Lando is 24 en daarmee een van de jongsten, maar hij heeft al vijf jaar ervaring in de F1.”

Piastri wil het gevecht met Verstappen aangaan

Piastri hoopt het echter niet alleen tegen Norris op te nemen. Ook Max Verstappen staat op het wensenlijstje van de Australiër. “Ik ben Verstappen nog niet vaak tegengekomen op de baan, omdat hij zo dominant is. Ik weet dat hij hard vecht, maar ik ga dat niet uit de weg. Ik wil iedereen verslaan. Max weet nog heel weinig over mij en dat kan een voordeel zijn.”

Voor Piastri is er reden genoeg om te denken dat hij het binnenkort tegen Verstappen op kan nemen, want McLaren heeft het gat naar Red Bull overbrugd. “Vooral in de langzame bochten hebben we veel terrein gewonnen”, legt Piastri uit. “Red Bull lijkt minder effectief op langzamere circuits met veel kerbs en hobbels. Er is momenteel geen circuit waar wij slecht presteren.”

Hoewel een gevecht met Verstappen om de wereldtitel nog iets te hoog gegrepen is voor de jonge coureur, denkt Piastri wel dat McLaren een goede kans heeft in het constructeurskampioenschap. “Het helpt ons op dit moment dat Sergio Pérez zo slecht scoort. Het betekent dat Max het alleen moet doen”, herhaalt Piastri wat McLaren-CEO Zak Brown eerder ook al zei. “Dus het helpt ons zeker dat we twee auto’s vooraan hebben.”

