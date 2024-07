McLaren-CEO Zak Brown denkt dat McLaren nog wel een kans maakt op het constructeurskampioenschap in 2024. De Amerikaan wil daarom echt de strijd met Red Bull Racing aangaan tijdens het verdere seizoen. Volgens Brown kunnen de ondermaatse prestaties van Sergio Pérez het McLaren-team wel eens goed gaan helpen om hun doel te bereiken.

De strijd tussen Red Bull en McLaren lijkt officieel te zijn losgebarsten. Max Verstappen en Lando Norris kwamen elkaar tijdens de afgelopen races al een aantal keer op de baan tegen, met als hoogtepunt de aanvaring tussen de twee in Oostenrijk. Nu heeft McLaren-CEO Brown ook officieel uitgesproken de strijd met zijn Oostenrijkse concurrent aan te willen gaan.

“Vervelend is niet hoe McLaren gaat racen. Ik denk dat je de strijd wel aan kunt gaan, maar dat je het niet smerig hoeft te doen”, vertelde Brown tegenover de internationale media. “Zij [Red Bull] lijken soms een mentaliteit van winnen tegen elke prijs te hebben. Dat is niet hoe wij racen. Maar wij denken dat je op onze eigen manier de strijd met hen aan kunt gaan.”

Krijgt McLaren hulp van Pérez?

Brown heeft vooral de hoop om in de tweede helft van het seizoen voor het constructeurskampioenschap te kunnen strijden, dankzij de mindere prestaties van Red Bull-coureur Sergio Pérez. “Ik denk dat het uiteindelijk afhangt van [Sergio] Perez, want je moet er gewoon van uitgaan dat Max [Verstappen] eerste, tweede of derde wordt bij elke race”, legt de CEO uit waarom McLaren hoop heeft op het kampioenschap. “Sergio presteert ondermaats en dat is wat het venster voor ons opent. Ik denk dat als we dezelfde puntenwinst boeken als de afgelopen zes races, we de klus kunnen klaren.”

