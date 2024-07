Christian Horner zegt nog altijd geen spijt te hebben van de vroege contractverlenging van Sergio Pérez. Volgens de teambaas was de contractverlenging op dat moment in het 2024-seizoen een ‘logische keuze’. Dat betekent echter niet dat Pérez niet heel gauw weer terug in vorm moet komen. Volgens de laatste geruchten staat Daniel Ricciardo namelijk al klaar om de Mexicaan te vervangen.

Pérez begon zijn 2024-seizoen goed met vier tweede plaatsen in vijf races. Het leverde de Mexicaan begin juni een contractverlenging op. De laatste vier races gaat het echter wat minder met de resultaten van Pérez. Zo wist hij in Monaco en Canada niet eens de finishlijn te halen, terwijl hij in Spanje en Oostenrijk niet hoger kwam dan respectievelijk P8 en P7. De geruchten rondom hoe lang de Mexicaan nog voor Red Bull zal rijden, doen daarom weer de ronde.

Ook Red Bull-teambaas Christian Horner werd gevraagd of hij zou willen dat Red Bull het contract van Pérez nog niet had verlengd. “Dat is een ontzettend moeilijke vraag”, zei de Brit eerlijk tegen Sky Sports. “Natuurlijk, op het moment dat je een coureur contracteert, wordt de inhoud van een overeenkomst niet openbaar gemaakt aan mensen zoals jullie [de media, red.]. Het was absoluut logisch om Sergio op dat moment te contracteren.”

Toch ziet ook Horner dat Pérez momenteel door een vormdip gaat. “Sergio heeft een moeilijke periode achter de rug. Zijn eerste vijf races waren erg competitief. De laatste vijf waren nergens.” Volgens de teambaas is het doel voor de Mexicaan duidelijk. “We willen de Sergio van de eerste vijf terugzien. Dat weet hij. Daar is hij zich van bewust.” Horner vertelt dat Pérez hard aan het werk is om zijn oude vorm weer terug te krijgen.

Ligt Ricciardo op de loer?

Het is niet de eerste keer in de recente geschiedenis dat Pérez na de Grand Prix van Monaco door een vormdip gaat. Vorig jaar vielen na de zware crash van de coureur in VT1 van Monaco de resultaten ook een tijdlang tegen. Horner hoopte dat de contractverlenging Pérez dit jaar zou helpen.

“Dit is een sport waarin je je niet kunt verstoppen. Vooral met Max Verstappen als teamgenoot weet hij dat hij zich moet laten meten met de allerbesten”, legt Horner uit. “We hebben hem daar nodig om Max te ondersteunen, want er zijn twee McLarens, twee Ferrari’s, twee Mercedessen, we hebben dringend twee Red Bulls nodig.” Het lijkt er niet op dat Pérez heel lang de tijd heeft om zijn vorm terug te vinden, want volgens het doorgaans goed geïnformeerde Auto, Motor und Sport staat Daniel Ricciardo al bijna klaar om de Mexicaan te vervangen.

