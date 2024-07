Slechts een paar dagen voordat Max Verstappen en consorten zich gaan wagen aan de kwalificatiesessies voor de GP van Hongarije, moet er nog een hoop gebeuren op de Hungaroring. De regio kreeg de afgelopen tijd te maken met extreme weersomstandigheden – een tropische storm teisterde woensdag het circuit, waardoor de pitstraat deels onder water kwam te staan.

Terwijl er voor meerdere regio’s in Hongarije al code rood is afgegeven voor de extreme temperaturen, waaide er woensdag ook nog eens een tropische storm over het land. Ook de Hungaroring, het circuit waar over enkele dagen de GP van Hongarije moet worden afgewerkt, werd getroffen. Op sociale media gaan beelden rond van extreem hoog water in de pitstraat. Tijd voor full wet banden?

De storm zorgde ook voor schade. Het motorhome van McLaren, dat tijdens het raceweekend in Barcelona al getroffen werd door een brandje, leek nog het meest beschadigd. Volgens omstanders is het dak van het gebouw door de harde windstoten losgerukt. Ook een groot videoscherm bij de ingang van de pitstraat ging tegen de grond.

De komende dagen lijkt het gedaan met de neerslag. Tijdens het raceweekend krijgt de Formule 1 vooral te maken met hoge temperaturen. Volgens de laatste weerberichten wordt het maximaal 34 graden Celsius in Mogyoród.

