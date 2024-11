De GP van São Paulo gaat de boeken in als een van de meest spectaculaire races van het jaar. Deze laatste editie van het raceweekend in Brazilië werd geteisterd door hevige regenval – met alle gevolgen van dien. Gedurende het weekend werden maar liefst zes rode vlaggen gezwaaid! De coureurs beklagen zich achteraf over de ‘gevaarlijke’ omstandigheden op de baan.

Op sociale media worden veel beelden gedeeld van boordradio’s die tijdens de GP van São Paulo niet werden uitgezonden. De berichten van de coureurs zijn veelzeggend. Vooral een bericht van Oliver Bearman (foto), die afgelopen weekend inviel voor een zieke Kevin Magnussen, doet veel stof opwaaien. “Ik zie echt niets,” roept de jonge reservecoureur in paniek, terwijl de regen met bakken uit de hemel komt. “Spreek de FIA hierop aan; dit is echt heel gevaarlijk. Ik wil nog niet doodgaan.”

Ook Max Verstappen klaagde dat het ’te gevaarlijk’ werd op het circuit. “Het moet echt rood worden”, riep hij over de boordradio. “Alle coureurs zeggen hetzelfde Max, ik het geen idee wat de FIA aan het doen is”, antwoordde race-ingenieur Gianpiero Lambiase. “Dit wordt te gevaarlijk, de auto is onbestuurbaar”, klonk het getergd.

Pas na de eerste pitstops, toen Interlagos steeds meer op een rivier begon te lijken, greep de FIA in. De safety car werd naar buiten gestuurd om de situatie onder controle te krijgen. Te laat, zo bleek niet veel later. Franco Colapinto probeerde aansluiting te vinden bij de auto’s voor hem, maar schoot in bocht twaalf van de baan. Pas daarna werd er eindelijk met de rode vlag gezwaaid.

‘Alsof ik een boot bestuurde’

Een opvallende fout, vindt Mercedes-coureur George Russell. Hij vertelde later aan Sky Sports dat de wedstrijdleiding veel eerder had moeten ingrijpen. “Ik dacht dat het veel eerder een safety car of een rode vlag zou worden,” vertelde hij. “Het voelde al alsof ik een boot bestuurde.” Volgens Russell, tevens voorzitter van de vakbond voor Formule 1-coureurs, reden veel auto’s al langzamer voordat de safety car naar buiten kwam.

“Ik was geschokt,” zei Russell over het late ingrijpen van de FIA. “Ik kon mijn voet niet eens op het gaspedaal houden op het rechte stuk. De auto had last van aquaplaning, dus dat waren een paar zeer gevaarlijke rondjes. De FIA zal wel van actie houden, gok ik zomaar,” besloot hij cynisch. De organisatie experimenteert al een tijdje met oplossingen om regenraces veiliger te maken, maar tests met speciale spatborden hebben tot nu toe weinig opgeleverd.

