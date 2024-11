Voor Aston Martin verloopt het seizoen steeds moeizamer. De Grand Prix van Brazilië is het derde raceweekend op rij waarin het team zonder punten is geëindigd. Het team uit Silverstone beleeft daarmee de slechtste reeks sinds het onder de naam Aston Martin deelneemt aan de Formule 1. Voor coureurs Lance Stroll en Fernando Alonso eindigde de race in een grote teleurstelling, gekenmerkt door remproblemen.

LEES OOK: ‘Dubbel podium in São Paulo kan Alpine 50 miljoen opleveren’

Bizarre uitval Stroll in formatieronde

De race van Stroll eindigde nog voor hij goed en wel kon beginnen. Tijdens de formatieronde is het misgegaan bij bocht 4, waar de Canadees met zijn Aston Martin de muur heeft geraakt. “Het was heel vreemd,” stelt Stroll na afloop. “Zodra ik de rem aanraakte, blokkeerde hij volledig. Vanaf dat moment was ik slechts een passagier. Misschien was er een probleem met de remmen, dat moeten we onderzoeken.”

Na de impact heeft Stroll nog een poging gedaan om zijn bolide terug te laten keren op het asfalt. Echter is hij tevergeefs in het grind beland, waardoor hij niet verder kon. De start van de race werd hierdoor uitgesteld, maar voor Stroll zelf was het einde verhaal.

LEES OOK: Ondanks verbeteringen aan de auto opnieuw verloren raceweekend voor Pérez

Alonso worstelt met remproblemen

Teamgenoot Alonso heeft eveneens zijn frustraties over de remproblemen van de Aston Martin geuit. Hoewel hij zonder incidenten de finish heeft bereikt, is zijn bolide verre van competitief gebleken. Alonso heeft meerdere keren tijdens een herstart problemen gehad met de remmen. “In de race was de auto duidelijk minder competitief dan in de kwalificatie,” vertelt de Spanjaard. “Ik had last van remproblemen. We moeten ons duidelijk herpakken en beter voor de dag komen bij de laatste races.”

Met het einde van het seizoen in zicht staat Aston Martin voor een uitdaging. Voorheen heeft het team regelmatig mee kunnen vechten voor een plek op het podium, maar nu lijkt zelfs het scoren van punten een zware opgave. Om de resterende races nog enigszins positief af te sluiten, zal het team snel antwoorden moeten vinden.

Lees hier alles over de GP Las Vegas

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!