Met de GP van Hongarije voor de deur maakt Max Verstappen zich op voor een nieuwe krachtmeting met zijn concurrenten. De eerste seizoenshelft kende liefst zes verschillende racewinnaars, de kansen lijken dit jaar gelijk verdeeld. Verstappen kan wel genieten van een beetje uitdaging op de baan. De drievoudig wereldkampioen moet harder werken dan ooit om de winst veilig te stellen.

Tijdens zijn debuut op Goodwood Festival of Speed werd Max Verstappen gevraagd naar de concurrentiestrijd die woedt in het Formule 1-kampioenschap. De Nederlander geniet een sterke voorsprong bij de coureurs, maar in de strijd om de constructeurstitel lijkt er nog van alles mogelijk. “Ik kan zeker genieten van de spanning”, liet Verstappen weten. “We hebben een paar geweldige jaren gehad, maar nu haalt iedereen ons een beetje in. Elke race is echt een strijd, dus dat is top.”

‘Onbekend wat er gaat gebeuren’

De laatste twee jaar bleken Max Verstappen en Red Bull de perfecte combinatie – zonder al te veel tegenstand gingen zij er tweemaal met beide titels vandoor. 2024 zorgt echter voor verrassingen, meerdere teams beschikken over een competitieve bolide. “Dat zal de rest van het seizoen nog wel zo blijven”, meent Verstappen. “Het is echt onbekend wat er gaat gebeuren, en dat is geweldig voor de sport.”

“Het is gewoon fantastisch om zoveel goede coureurs in de Formule 1 te hebben, die het elkaar allemaal moeilijk maken om te winnen,” vervolgde hij. “Ik denk dat iedereen daar ook op wachtte, zeker de fans van de sport. De rest van het jaar kan alleen maar geweldig worden.” De GP van Hongarije brengt alvast de nodige uitdagingen met zich mee, al beschikt Verstappen dit weekend wel over een geüpgradede RB20.

