Waar Helmut Marko in het begin van de zomerstop nog aangaf dat Pierre Gasly geen clausule in zijn contract had staan om bij AlphaTauri weg te kunnen, zegt de Oostenrijkse adviseur van Red Bull nu iets anders. Zo meldt Michael Schmidt van Auto, Motor und Sport. Of de move ook daadwerkelijk aanstaande is, blijft onduidelijk, maar vanuit kamp Red Bull wordt er wel degelijk rekening mee gehouden.

Het is geen geheim dat Alpine op zoek is naar een nieuwe coureur om in 2023 plaats te nemen naast Esteban Ocon. Het team uit Enstone dacht met Oscar Piastri de naar Aston Martin verkassende Fernando Alonso snel te kunnen opvangen, maar niets bleek minder waar. Piastri gaf aan helemaal niet voor Alpine te gaan tekenen.

Hierdoor moest Alpine – ook al loopt er een rechtszaak tegen Piastri – op zoek naar een andere coureur. Meerdere namen zijn de revue al gepasseerd, maar Pierre Gasly zou de hoogst geplaatste kandidaat zijn op de lijst. Volgens Schmidt heeft Helmut Marko aangegeven dat Red Bull een vertrek van Pierre Gasly niet in de weg zal staan zolang Alpine het juiste bedrag maar neerlegt voor de Fransman.

Foto: Motorsport Images