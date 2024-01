Voormalig teambaas Eddie Jordan heeft te doen met Esteban Ocon en Pierre Gasly. Volgens Jordan hebben beide coureurs meer in hun mars dan ze bij Alpine kunnen laten zien. De Ier denkt dan ook dat ze bij het Franse team vast zitten.

Alpine bevond zich afgelopen seizoen in niemandsland. De Franse renstal was beduidend beter dan achterhoedeteams als Haas en AlphaTauri, maar Alpine kon toch echt niet tippen aan de prestaties van McLaren en Aston Martin. Alpine eindigde op een eenzame zesde plek, ook al wisten beide coureurs het wel voor elkaar te krijgen om op het podium te eindigen.

Voormalig teambaas Eddie Jordan heeft dan ook te doen met de twee mannen achter het stuur. “Alpine heeft twee erg goede coureurs”, vertelt Jordan in zijn podcast Formula For Success. “Ik heb altijd al een zwak gehad voor Gasly. Hij doet erg hard zijn best en soms heeft hij gewoon pech. Ocon liet goede dingen zien bij Force India. Ik heb erg goede ervaringen met hem.”

Toch ziet Jordan – die ooit het team oprichtte dat tegenwoordig Aston Martin heet – weinig veranderen aan de situatie. “Verwacht ik dat ze vooruitgang boeken komend seizoen? Heel eerlijk: nee. De motor is gewoon niet goed genoeg. Ze hebben twee geweldige coureurs, maar ze zitten daar vast. Zij proberen er ook maar het beste van te maken.”

Ocon en Gasly liggen allebei nog vast bij Alpine tot en met eind 2024. Net als vele andere coureurs zullen zij nieuwe contractonderhandelingen aan moeten gaan voor 2025. Volgens onbevestigde geruchten in de Spaanse media zouden beide coureurs daarvoor buiten Alpine zoeken. Formula Directa meldt dat Gasly en Ocon allebei het vertrouwen in Alpine kwijt zouden zijn en daarom hun managers een vrijbrief hebben gegeven om bij alle andere teams te gaan polsen wat er mogelijk is.

