Haas F1 overweegt meerdere coureurs voor het zitje naast Kevin Magnussen voor 2023. Een van die kandidaten is Nico Hülkenberg, die na het seizoen 2019 afscheid moest nemen van de Formule 1.

Haas is naast Alpine en Williams een van de teams waar nog een zitje beschikbaar is voor 2023. Kevin Magnussen heeft wel al een contract voor 2023, Mick Schumacher is nog allesbehalve zeker van een zitje. De Duitser presteert dit seizoen beter dan vorig jaar, maar heeft nog genoeg kritiek gekregen van teambaas Günther Steiner.

Haas sluit een contractverlenging voor Schumacher niet uit, maar het team overweegt tegelijkertijd meerdere opties, waaronder een oude bekende: Aston Martin-reservecoureur Nico Hülkenberg. “Iedereen met een superlicentie staat op de lijst”, geeft Steiner aan in gesprek met Motorsport.com. “Ik denk dat hij een kandidaat is zoals alle anderen, want hij heeft een superlicentie, hij heeft Formule 1 gedaan, hij heeft ervaring.”

Op de vrijdag van het Grand Prix-weekend in Italië mocht een andere oude bekende, Antonio Giovinazzi, weer eens van de Formule 1 proeven bij Haas. Daar stapte hij naast Kevin Magnussen in voor de eerste vrije training, waar hij drie tienden langzamer was dan zijn Deense teamgenoot. Het zorgde direct voor geruchten dat Giovinazzi ook als mogelijke vervanger van Mick Schumacher wordt gezien, al nuanceert Steiner dat.

“Mensen denken er te veel over na,” zegt Steiner. “Het was meer dat Ferrari ons vroeg om hun reservecoureur te laten rijden, het was niet ‘nu moeten we hem testen en hier een conclusie uit trekken’.”

Wel is Steiner tevreden over de prestatie van Giovinazzi. “Hij deed het heel goed, hij heeft nog nooit in deze nieuwe auto gereden. Hij was meteen bij de les, hij was zeer goed”, prijst hij de Italiaan. Bovendien ziet Steiner het als een goed teken voor zijn team. “Het is goed om te zien dat de auto goed is, want als iemand die een jaar lang niet in de auto heeft gezeten dit soort tijden neerzet, kan de auto niet al te slecht zijn.”

Giovinazzi hoopt zelf dat hij zich in de schijnwerpers heeft gereden in die vrije training en wil graag terugkeren in de Formule 1. “Ik weet dat als ik het goed doe, er een kans is. Maar het ligt niet in mijn handen. Dus laten we zien wat we kunnen doen in Austin. Ik denk dat het team blij was, Günther was blij, dus ik ben ook blij. En dan zien wat we kunnen doen.”