Na een jaar afwezigheid hoopt Antonio Giovinazzi volgend jaar weer terug te keren op de Formule 1-grid. De Italiaan weet niet hoe groot de kans is op een zitje voor 2023, maar heeft wel het gevoel dat de vrije trainingen met Haas zijn kansen vergroten.

Giovinazzi moest na drie seizoenen bij Alfa Romeo ruimte maken voor Guanyu Zhou. Hij maakte de uitstap naar de Formule E, wat op een ramp uitliep: in zestien races scoorde hij geen enkel punt.

Giovinazzi is nog altijd actief als reservecoureur van Ferrari, een rol die hij afwisselt met Mick Schumacher. De toekomst van laatstgenoemde bij Haas is onzeker, waardoor Giovinazzi weer wat kansen voelt op een terugkeer in de Formule 1.

Hoe realistisch Giovinazzi die kans acht? “Ik weet het niet, die vraag moet je niet aan mij stellen”, zegt hij. Wel maakt hij duidelijk dat een terugkeer in de Formule 1 zijn doel is. “Zeker, dat is geen geheim. Maar het ligt niet in mijn handen.”

“We zullen wel zien wat we kunnen doen”, vervolgt Giovinazzi. “Voor nu focus ik me op het doen van een geweldige job in deze twee sessies. Een ervan zit erop, de ander komt later”, doelt hij op de vrije training die hij in de Verenigde Staten mag doen.

Giovinazzi deed het in de vrije training op Monza niet verkeerd. Hij was drie tienden langzamer dan tijdelijke teamgenoot Kevin Magnussen. De Italiaan was tevreden en voelt dat sessies als deze zijn kansen op een terugkeer in de Formule 1 vergroten. “Ik weet dat als ik het goed doe, er een kans is. Maar het ligt niet in mijn handen. Dus laten we zien wat we kunnen doen in Austin. Ik denk dat het team blij was, Günther (Steiner, teambaas, red.) was blij, dus ik ben ook blij. En dan zien wat we kunnen doen.”

Foto: Motorsport Images