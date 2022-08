Ferrari-reservecoureur Antonio Giovinazzi keert dit jaar terug in de Formule 1. Niet voor races, wel krijgt de Italiaan de kans om achter het stuur van de Haas VF-22 te kruipen voor vrije trainingen in Italië en de Verenigde Staten.

Voor Giovinazzi, die dit seizoen laatste werd in de Formule E, is Haas geen onbekend terrein. De 28-jarige Italiaan reed daar namelijk al in 2017 vrije trainingen voor. Vorig jaar werd zijn contract bij Alfa Romeo niet verlengd, waardoor hij de overstap naar de Formule E maakte.

De Ferrari-reservecoureur krijgt dit seizoen opnieuw de kans om in een Formule 1-auto te kruipen tijdens een Formule 1-weekend. Giovinazzi krijgt namelijk in zijn thuisrace op Monza en op het Circuit of the Americas in Austin een vrije training bij Haas. Kevin Magnussen en Mick Schumacher zullen dan beide één keer hun zitje moeten afstaan.

“Ik ben zo blij dat ik de kans krijg om weer in officiële Formule 1-sessies te rijden”, zegt Giovinazzi. “Naast simulatorwerk is het belangrijk om een echte auto te testen en ik kan niet wachten om mijn pak weer aan te trekken en helm weer op te zetten. Het zal een kans zijn om vertrouwen te krijgen met de nieuwe generatie auto’s. Het is de beste manier om klaar te staan als ik zou worden opgeroepen als reservecoureur”, aldus de Italiaan.

Het is een opvallend besluit van Haas, aangezien zij hiermee niet aan het reglement voldoen om een rookie in de auto te zetten. Elk team moet dit seizoen een rookie twee vrije trainingen geven om jong talent de kans te geven. Zij mogen dan maar maximaal twee Grands Prix hebben gereden. Giovinazzi, die 62 Grand Prix-starts achter zijn naam heeft staan, valt dus buiten die regel.