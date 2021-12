Antonio Giovinazzi denkt dat niet dat Grand Prix van Abu Dhabi zijn laatste Formule 1-race wordt. De Italiaan blijft hoopvol dat hij op korte termijn weer terugkeert in de Formule 1 nadat hij te horen kreeg dat Alfa Romeo zijn contract niet zou verlengen.

Giovinazzi kreeg na lange tijd onzekerheid te horen dat hij voor volgend jaar naar een ander onderkomen moest zoeken. De Italiaan maakte plaats voor de komst van Formule 2-coureur Guanyu Zhou bij Alfa Romeo en moet dus na drie jaar afscheid nemen van de Formule 1. Maar als het aan hem ligt eindigt zijn Formule 1-avontuur niet na dit weekend.

“Ik denk niet dat dit mijn laatste Formule 1-race wordt, maar voor nu is dat wel het geval”, zegt Giovinazzi. “Ik wil er gewoon van genieten, zoals ik dat in Saoedi-Arabië deed. Voor nu zal dit mijn laatste race zijn en zeker de laatste race samen met Kimi (Räikkönen, red.). Het zal voor hem absoluut de laatste race in de Formule 1 zijn! Het waren drie goede jaren. Ik kende hem al vijf jaar van Ferrari en ik heb een goede band met hem.”

Lees ook: Het Zhou-effect bij Alfa Romeo: ‘Meer sponsors gebeld dan in afgelopen 25 jaar’

“We hadden een goed weekend in Saoedi-Arabië, waar we punten scoorden”, vervolgt Giovinazzi. “Ik weet niet hoe het hier zal zijn, want met dezelfde auto waren we nergens in Qatar maar in Saoedi-Arabië waren we snel. We zullen dus wel zien wat het hier wordt. Ik wil gewoon genieten en nog één goede race hebben op zondag.”

Volgend jaar vertrekt Giovinazzi naar de Formule E, waar hij voor Dragon Penske gaat rijden. Maar hoe kijkt hij terug op de afgelopen drie jaar in de Formule 1? “Ik ben blij met mijzelf en mijn vooruitgang. Hoe ik groeide als coureur en persoon. Ik ben absoluut een betere coureur en persoon dan ik in de eerste race in 2019 was. We hebben niet bereikt wat we verdiend hadden, met name dit jaar, maar dat is race. Het is een sport en je kan niks uit het verleden veranderen”, besluit hij.