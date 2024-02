Stake F1 Team presenteert later vandaag de nieuwe auto voor komend Formule 1-seizoen. Het team, dat de afgelopen jaren uitkwam onder de naam Alfa Romeo en voorheen Sauber heette, komt komend seizoen wederom aan de start met Valtteri Bottas en Guanyu Zhou als vaste line-up. Wij doken in de archieven en keken naar de oude liveries van het team, dat in 1993 debuteerde in de Formule 1. Een kleurrijke reis door de tijd, met een bijrol voor Giedo van der Garde…

Op de foto boven een beeld uit 2012, waar de Sauber C31 van Sergio Pérez op Spa-Francorchamps bijna wordt verpletterd door de Lotus-bolide van Romain Grosjean.

Lees ook: Overzicht: wanneer onthullen de F1-teams de auto voor 2024

Karl Wendlinger in actie met de zwartgekleurde Sauber C12 op Donington Park in 1993 (Motorsport Images)

Jean-Christophe Boullion in de Sauber C14 Ford op de Duitse Nurburgring in 1995 (LAT Photographic)

Gianni Morbidelli in de Sauber C16 op Monza in 1997 (LAT Photographic)

Nick Heidfeld met de Sauber C20 tijdens de Australian GP in 2001 (Motorsport Images)

Jacques Villeneuve met de Sauber Petronas C24. in Australië 2005 (Motorsport Images)

Nick Heidfeld viert namens Sauber zijn derde plaats in Hongarije in 2007 (Motorsport Images)

Kamui Kobayashi in actie met de Sauber C30 in Montreal in 2011 (Motorsport Images)

Nico Hülkenberg namens Sauber C32 op het circuit van Silverstone in 2013 (Motorsport Images)

Giedo van der Garde in de Sauber C33 tijdens de vrijdagtraining op Monza in 2014 (LAT Photographic)

Giedo van der Garde in de race-overall van Sauber in Melbourne 2015, maar tot een race voor een team komt het niet, ondanks dat de rechter hem in het gelijk stelt (LAT Photographic)

Felipe Nasr in de Sauber C34 in 2015 tijdens een test in Jerez (Motorsport Images)

Pascal Wehrlein rijdt in de Sauber C36-Ferrari bij de GP van Brazilië (Motorsport Images)

Kimi Räikkönen klimt uit de brandende Alfa Romeo Racing C39 in Abu Dhabi 2020 (Sutton Images)

Guanyu Zhou Guanyu in actie met de Alfa Romeo tijdens de GP van Miami (Motorsport Images)

Lees hier alles over de eerste Grand Prix van het nieuwe seizoen: GP van Bahrein 2024