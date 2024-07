Valtteri Bottas werd enigszins overvallen door het nieuws dat er opnieuw grote wijzigingen plaatsvinden in de Sauber-top. Woensdag werd bekend dat CEO Andreas Seidl en hoofdvertegenwoordiger Oliver Hoffmann het veld moeten ruimen. Sauber heeft – met oog op de overname door Audi – het vertrouwen geplaatst in voormalig Ferrari-teambaas Mattia Binotto.

Voor coureur Valtteri Bottas kwam de wijziging onverwachts – Seidl stond pas sinds begin 2023 aan het hoofd van de Zwitserse renstal. “Het is best onverwachts gegaan, het gebeurde eigenlijk allemaal vrij snel”, zei Bottas donderdag op een persconferentie. “Wij als coureurs en veel van de teamleden weten niet echt wat er gaande is. Natuurlijk wil ik Mattia Binotto wel verwelkomen in het team en ik bedank Andreas Seidl en Oliver Hoffmann voor hun inzet in de afgelopen periode.”

Bottas denkt dat Sauber, dat toch al geen beste start heeft gemaakt aan 2024, wel even zal moeten wennen aan het nieuwe management. “Het zal wéér een reset zijn”, legde de Fin uit. “Het is de derde keer in drie jaar tijd dat er een verandering wordt doorgevoerd in het management. Maar ja, Binotto zal eerst de ins and outs van Sauber moeten leren.”

Of de Italiaan op de korte termijn voor een ommekeer kan gaan zorgen, is nog maar de vraag. Sauber is tot nu toe het enige team dat nog geen punten heeft gescoord in 2024, het ontbreekt de gifgroene C44 aan de nodige snelheid. “We hebben wat vooruitgang geboekt in Hongarije, maar Spa is een heel ander circuit”, concludeerde Bottas. “Laten we hopen dat we dicht bij de top tien kunnen komen. Ik ben tevreden over mijn performance, ik moet gewoon proberen het allerbeste uit de auto te halen.”

