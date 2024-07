Nico Hülkenberg werd verrast door de veranderingen in het management van Sauber en Audi. Hoewel de Duitse coureur het jammer vindt dat CEO Andreas Seidl, die Hülkenberg bij Sauber-Audi binnenhaalde, weggaat, ziet hij de vele veranderingen bij het team wel als een goed teken. De Duitser zegt ook uit te kijken naar de samenwerking met Mattia Binotto.

Op dinsdag maakte Sauber bekend dat voormalig Ferrari-teambaas Mattia Binotto aan de slag gaat bij het Zwitserse team. De Italiaan overziet de overname van Sauber door Duitse autogigant Audi. Huidig CEO Andreas Seidl en hoofdvertegenwoordiger Oliver Hoffmann moeten daardoor het team verlaten. Zowel Seidl als Hoffmann waren betrokken bij de contractbesprekingen van Hülkenberg.

Hülkenberg rijdt vanaf 2025 bij Sauber, en reageert nu voor het eerst op alle veranderingen die afgelopen tijd bij het team plaatsvonden. “Het is een soort onverwachte verandering”, zegt Hülkenberg verrast, tegenover de aanwezige media in België. “Maar ik werd op de dag van de aankondiging door Gernot Döllner (CEO van Audi, red.) zelf geïnformeerd over de beslissing van de groep. Het is de beslissing van de groep dat ze vooruit willen.”

Hoewel Binotto een oude bekende is in de Formule 1-paddock, kent Hülkenberg de Italiaan nog niet persoonlijk. “Mattia ken ik natuurlijk van vroeger uit de paddock, maar ik heb nog nooit met hem samengewerkt. Maar dat zal over een paar maanden veranderen”, kijkt de Duitser alvast vooruit. Binotto was tot en met 2022 de teambaas van Ferrari.

‘Back to business’

De vele veranderingen die momenteel bij Sauber-Audi plaatsvinden, leiden tot geruchten dat de Zwitserse renstal wat “instabiel” zou zijn. Hülkenberg maakt zich daar echter geen zorgen over. “Dat was duidelijk een beetje een golf (van veranderingen, red.). Maar nu is het weer back to business. En ik kijk er nog steeds naar uit om aan dat project mee te doen en er een succesverhaal van te maken. Met of zonder de twee mensen die nauw betrokken waren bij mijn contractbesprekingen. Natuurlijk is het misschien een beetje triest, maar ik ben toch geïnteresseerd in het project.”

Hülkenberg ziet de veranderingen zelfs als een goed teken. “Ik denk dat het laat zien dat de CEO van Audi en iedereen daar meekijkt. Het feit dat ze actie ondernemen betekent dat ze erg betrokken zijn en erin investeren”, legt de coureur uit. “En dat is, denk ik, goed en positief nieuws.”

