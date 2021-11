Guanyu Zhou heeft nog geen enkele meter gereden voor Alfa Romeo, toch heeft het team al veel interesse ontvangen van sponsors. Dusdanig veel, stelt teambaas Frédéric Vasseur, dat er de afgelopen weken meer sponsors gebeld hebben dan in de afgelopen 25 jaar.

Alfa Romeo neemt na dit seizoen afscheid van Antonio Giovinazzi en de afzwaaiende Kimi Räikkönen. Giovinazzi kon niet genoeg indruk maken en moet plaatsmaken voor Formule 2-coureur Guanyu Zhou, al liet hij blijken dat hij het er niet helemaal mee eens was. “Als geld regeert, kan de sport meedogenloos zijn”, schreef de Italiaan destijds.

Zhou zou namelijk een flinke zak geld met zich meebrengen naar Alfa Romeo. Maar dat is niet het enige financiële voordeel voor Alfa Romeo, laat teambaas Frédéric Vasseur in gesprek met Motorsport-Magazin weten. “Nee, ik wil geen cijfers geven”, zegt hij, gevraagd of hij denkt dat het team nu de limiet van het budgetplafond kan bereiken. “Probeer niets uit me te krijgen op die manier”, lacht de Fransman. “Maar het is zeker dat er enige steun zal zijn. En dat is niet wat Zhou brengt. Maar ik denk dat er een grote buzz is.”

“Ik denk dat het een enorme kans is voor het bedrijf!”, vervolgt Vasseur. “In de afgelopen weken hebben meer sponsors gebeld dan in de afgelopen 25 jaar. Voor het bedrijf, voor alle sponsors – zelfs de huidige sponsors – is het ook een enorme kans. We zullen ook in die richting gaan. Er is enige verwarring over waar de begroting vandaan komt. Maar ik denk dat het voor ons, voor het bedrijf en ook voor de andere teams of de Formule 1 in het algemeen, een grote kans is. Voor mij kan het werken als Zhou presteert op de baan. En het gaat altijd over balans. Kijk naar wat hij nu doet in de Formule 2. Ik ben ervan overtuigd dat hij hetzelfde kan doen in de Formule 1”, aldus de Fransman.