Als eerste Chinese Formule 1-coureur vertegenwoordigt Guanyu Zhou niet alleen 1.4 miljard landgenoten, maar ook nieuwe kansen in een gigantische, booming afzetmarkt. Alfa Romeo’s aanwinst lijkt zo ook voor de Formule 1 een lot uit de loterij. Maar wie is Guanyu Zhou eigenlijk?

Om maar met zijn naam te beginnen: die spreek je niet uit als Zoe of Zou, maar eerder als Dzjo, waarbij het Engelse Joe het meest in de buurt komt. Dat legt de Nederlands Chinese coureur én Le Mans-winnaar Ho-Pin Tung uit, die zelf eind 2003 als eerste Chinees een Formule 1-auto bestuurde tijdens een test voor Williams.

Tung kent Zhou een beetje. “Niet heel goed, maar de Chinese autosportwereld is niet zo groot, dus we spreken elkaar af en toe. Het is een aardige kerel.” Verder, vertelt Tung, ‘is het een beetje in nevelen gehuld’, maar is wel duidelijk dat Zhou ‘niet uit een modaal gezin komt’. “Het Formule 2-team waarvoor hij rijdt, UNI-Virtuosi, is van zijn familie.”

Lees ook: Giovinazzi haalt uit na aankondiging vertrek: ‘Geld regeert’

Geschiedenisboeken

Zijn landgenoot heeft echter ook zeker een track record dat heel behoorlijk is, dus Tung twijfelt er niet aan dat hij in de Formule 1 goed voor de dag kan komen. “Het heeft even tijd gekost, maar hij laat zich nu in een Formule 2-veld met vrij veel goede namen wel gelden.”

Natuurlijk is het commercieel onmiskenbaar een pluspunt dat Zhou een Chinees paspoort heeft, erkent Tung. “Dat is niet alleen belangrijk voor zijn team, maar voor de Formule 1 in zijn geheel en alle partners van de sport.” Voor China en de Chinese autosport, is het daarnaast ook een big deal. “Zhou gaat in China de geschiedenisboeken in.”

Lees ook: Alfa Romeo bevestigt komst Zhou, eerste Chinees in Formule 1

In de volgende editie van FORMULE 1 Magazine, nr. 17, lees je meer over Zhou en wat zijn entree betekent voor de Formule 1, China en de Chinese autosport. “Voor de sport is het gewoon super.” FORMULE 1 Magazine nr. 17 ligt vanaf donderdag 25 november bij abonnees op de mat of in de winkel.

Ho-Pin Tung won in 2017 de 24 Uur van Le Mans in de LMP2-klasse en was tweede overall. Foto: Getty Images.