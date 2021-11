Alfa Romeo heeft bevestigd dat Guanyu Zhou volgend jaar voor het team rijdt. De 22-jarige Zhou, uit Shanghai, wordt daarmee de eerste Chinees in de Formule 1.

Over de komst van Zhou werd al maanden gespeculeerd. Nadat Alfa Romeo dinsdagochtend bekendmaakte dat Antonio Giovinazzi na 2021 bij het team vertrekt, kon het nieuws over Zhou niet lang uitblijven. En inderdaad: Zhou stapt in 2022 bij Alfa Romeo in en wordt zo de eerste Chinees in de Formule 1.

Lees ook: Giovinazzi neemt na dit seizoen afscheid van Alfa Romeo

“Dit is een droom die uitkomt”, reageert Zhou op zijn aanstelling bij Alfa Romeo. “Ik voel me ook bevoorrecht mijn Formule 1-loopbaan te beginnen bij zo’n iconisch team dat zoveel jong talent heeft voortgebracht. Ik voel me ook goed voorbereid voor de uitdaging die de Formule 1, als top van de autosport, vormt.”

‘Doorbraak voor China’

“Dat ik bovendien de eerste Chinese Formule 1-coureur ben, is ook een doorbraak voor de Chinese motorsport”, beseft Zhou. “Ik weet dat er veel hoop op mijn schouders rust, maar zal dat als motivatie gebruiken om beter te worden en goede resultaten te behalen.”

Hoewel Zhou de eerste Chinees is die Grands Prix gaat rijden, zijn er al wel twee Chinese coureurs geweest die in de Formule 1 hebben getest. De eerste is de Nederlandse Chinees Ho-Pin Tung, die voor Williams en Renault heeft getest. De ander is Ma Qing-Hua. Hij testte voor HRT en Caterham.

Naast de ervaren Valtteri Bottas, die overkomt van Mercedes, ziet Zhou 2022 vooral als een jaar om ‘zo snel en zoveel mogelijk te leren’. Teambaas Frédéric Vasseur heeft alle vertrouwen in de jongeling uit Shanghai. “Hij is een hele talentvolle rijder, zoals wel blijkt uit zijn Formule 2-resultaten”, doelt hij op de klasse waarin Zhou nu tweede staat.

“We verheugen ons erop hem te helpen in de Formule 1 tot wasdom te komen. We zijn trots op onze rijdersbezetting en zijn er zeker van dat Zhou een succesvol koppel zal vormen met Bottas. Verder verwelkomen we alle Chinese fans die Zhou naar Alfa Romeo zullen volgen van harte.”

Lees ook: Alfa Romeo wil Bottas dit jaar al kunnen inzetten