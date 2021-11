Valtteri Bottas verruilt volgend jaar Mercedes voor Alfa Romeo, maar dat laatste team wil de Fin eigenlijk nog dit jaar een test geven in één van hun auto’s. Het team uit Hinwil is daarover in onderhandeling met de huidige werkgever van Bottas.

Die test zou moeten plaatsvinden in Abu Dhabi. Daar vindt direct na afloop van het seizoen de Young Driver Test plaats. In het verleden was deze tweedaagse test vooral bedoeld om jonge (onervaren) coureurs de kans te geven om kennis te maken met de Formule 1. Zo reed Nyck de Vries er vorig jaar voor Mercedes. Maar de test wordt ook gebruikt om meer ervaren coureurs kilometers te laten maken bij bijvoorbeeld een nieuw team. Zo kwam Fernando Alonso eind 2020 in Abu Dhabi voor Alpine in actie.

Alfa Romeo wil met het oog op de nieuw generatie F1-auto’s Valtteri Bottas al eens in actie zien in Abu Dhabi. Die nieuwe auto’s krijgen we in december nog niet te zien. De teams mogen op het Yas Marina Circuit echter wel met de definitieve versie van de nieuwe 18-inch velgen en banden rijden. Dat gebeurt met de mule cars die dit jaar al door Pirelli werden gebruikt.

Fréderic Vasseur bevestigt aan Autosport.com dat er met Mercedes wordt gesproken over een eerdere overstap van Bottas. “We moeten met Mercedes overleggen en tot een akkoord komen”, zei de teambaas van Alfa Romeo tegen Autosport.com. “Ik hoop dat we in staat zullen zijn om iets te vinden. Een contract is een contract, en hij heeft een contract tot het einde van het jaar, dus we moeten een oplossing vinden.”

Bottas en Vasseur gaan lang terug. De Fin werd in 2011 kampioen in de GP3. Hij deed dat bij Lotus ART, het team van Vasseur (Foto: BSR Agency(

Hoe eerder Bottas bij zijn team aan de slag gaat, hoe beter, vindt Vasseur. “De auto van volgend jaar zal totaal anders zijn, het is een goede oefening voor beide partijen en ook om de ervaring te hebben van de samenwerking. Ik denk dat het logisch is dat hij de test voor ons doet. Het gaat vooral om het opbouwen van een relatie tussen team en coureur.”

Giovinazzi nog steeds geen zekerheidje

Bottas vervangt in 2022 bij Alfa Romeo Kimi Räikkönen. Die gaat na dit seizoen met pensioen. Wie Bottas volgend jaar als teamgenoot krijgt, is nog niet duidelijk. Antonio Giovinazzi liet afgelopen weekend weten dat hij nog steeds niet weet of hij mag blijven. De Chinees Guanyu Zhou zou een belangrijke kandidaat zijn om hem te vervangen.