Pirelli heeft maandag de laatste tests uitgevoerd met de nieuwe banden en 18-inch velgen die in 2022 worden ingevoerd. De eer om de laatste kilometers van het uitgebreide programma af te werken, was weggelegd voor Alpine-testcoureur Daniil Kvyat. De Rus reed zijn rondjes op een speciaal voor het doel natgespoten circuit Paul Ricard in Frankrijk.

De nieuwe velgen en banden voor de Formule 1 zouden eigenlijk al dit jaar gebruikt worden, maar de coronapandemie zorgde voor uitstel. Pirelli tuigde voor dit seizoen een uitgebreid testprogramma van 28 dagen op, waaraan behalve Williams alle Formule 1-teams met zogeheten ‘mule cars’ meewerkten. Volgens de Italiaanse bandenfabrikant zijn er in de 28 testdagen door negentien coureurs en op tien verschillende circuits, 4.267 ronden gereden. De totaal afgelegde afstand bedroeg meer dan 20.000 kilometer, onder droge en natte omstandigheden.

Illustratie: Pirellli Motorsport

Mario Isola, de chef van het motorsportprogramma van Pirelli, dankte de coureurs voor hun rol bij het ontwikkelen van het nieuwe rubber. “We zijn het ontwikkelingsproces begonnen met het profiel. Daarna zijn we overgegaan op de basisconstructie en tenslotte hebben we ons gericht op de vijf compounds die we voor volgend jaar zullen homologeren. De resultaten die we tot nu toe hebben behaald, zijn tot stand gekomen met de inbreng van de coureurs die op dit moment deelnemen aan het kampioenschap. Dat was een essentieel aspect voor ons.”

De coureurs krijgen aan het einde van het seizoen tijdens de post-season test in Abu Dhabi voor het eerst de kans om de definitieve banden onder de huidige auto’s te proberen. Maar ook daarna wordt er mogelijk nog wat aan het rubber gesleuteld, liet Isola weten. “Volgend jaar hebben we nog enkele testdagen tot onze beschikking, zodat we de 2022-band indien nodig met de nieuwe auto’s kunnen finetunen.”

