De F1-kalender voor 2022 telt een recordaantal van 23 races, waarbij de Dutch GP in Zandvoort weer voor september in de planning staat. Het nieuwe seizoen trapt op 20 maart af in Bahrein en eindigt 20 november in Abu Dhabi.

Dat blijkt uit de F1-kalender voor 2022 die de FIA vrijdag bekend heeft gemaakt. De grote kanttekening hierbij is natuurlijk hoe alles zich ontwikkelt wat betreft de coronapandemie. Gezien de Formule 1 in 2021 in coronatijd op de 22 races afstevent, moet dat echter wel goed zitten.

Opvallend aan de F1-kalender voor 2022 is dat er voor de 23 Grands Prix minder tijd is ingeruimd dan voor de 22 van dit jaar. Het seizoen begint in 2022 weliswaar een week eerder, maar is ook drie weken eerder klaar. Dat er toch 23 races gedaan kunnen worden, komt mede omdat er toch weer twee triple-headers op het programma staan.

De Dutch GP in Zandvoort staat op de F1-kalender van 2022 wederom in het eerste weekend van september ingetekend. De Nederlandse Grand Prix is daarmee weer de tweede race in een triple. Nederland staat op 4 september ingeroosterd, tussen België (28 augustus) en Italië (11 september).

Het seizoen begint dus in Bahrein, op 20 maart. Australië, voor de coronacrisis de seizoensopener, is na Bahrein en Saoedi-Arabië race drie. Australië keert zo in 2022 voor het eerst sinds 2019 terug op de F1-kalender. Hetzelfde geldt voor Canada, Singapore en Japan. Miami (8 mei) is nieuw op de kalender. Imola neemt op 24 april de plek in van China.

De volledige F1-kalender voor 2022

20 maart Bahrein 27 maart Saoedi-Arabië 10 april Australië 24 april Imola, Italië 8 mei Miami, Amerika 22 mei Spanje 29 mei Monaco 12 juni Azerbeidzjan 19 juni Canada 3 juli Groot-Brittannië 10 juli Oostenrijk 24 juli Frankrijk 31 juli Hongarije 28 augustus België 4 september Nederland 11 september Italië 25 september Rusland 2 oktober Singapore 9 oktober Japan 23 oktober Austin, Amerika 30 oktober Mexico 13 november Brazilië 20 november Abu Dhabi

