Meerdere Formule 1-coureurs en teambazen hebben al hun zorgen geuit over de alsmaar uitbreidende kalender, maar AlphaTauri-teambaas Franz Tost ziet het van een andere kant. Volgens hem krijgt het personeel genoeg vrije dagen in het jaar: “Als iemand het niet leuk vindt, dan moet hij vertrekken.”

De Formule 1-kalender telde de afgelopen jaren meestal rond de twintig races, maar dit jaar stonden er 23 races gepland. Dat werden er uiteindelijk 22 door het coronavirus, maar de Formule 1 hoopt volgend jaar weer wel dat recordaantal van 23 races op de kalender te hebben staan. Zoveel races legt nog meer druk op het personeel van de Formule 1-teams, ook omdat de kans op de beruchte triple-headers toeneemt, iets waar enkele teambazen en coureurs zich al negatief over uitgesproken hebben. Maar volgens AlphaTauri-teambaas Franz Tost valt het best mee en moet iedereen in de Formule 1 blij zijn dat ze in de sport werken.

“We zijn een raceteam en we moeten blij zijn dat we zoveel races hebben”, zegt Tost. “Natuurlijk zorgen we voor de mensen. De monteurs hebben bijvoorbeeld na een raceweekend drie of vier dagen vrij om thuis te blijven. En ook de pers en marketing. Dat betekent dat alle mensen die op het circuit zijn na het raceweekend enkele vrije dagen hebben.”

“Voor engineers is het een beetje moeilijker”, vervolgt Tost. “Maar als ik het me goed herinner moesten zij na een raceweekend testen, wat betekende dat ze daar ook moesten werken. Ik denk dat we allemaal blij moeten zijn dat we in de Formule 1 zitten en dat we 23 races hebben.” Tost heeft dan ook één advies voor de mensen voor wie de 23 races te veel zijn: “Als iemand het niet leuk vindt, dan moet hij vertrekken.”