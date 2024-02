Een nieuwe start, zo mag het toch wel genoemd worden. Als in Las Vegas (morgenochtend 08.00 uur, Nederlandse tijd) de auto van het Formule 1-team van Visa Cash App RB, kortweg Visa RB, onthuld wordt, zal deze er totaal anders uitzien dan de AlphaTauri-bolide van vorig seizoen. Daar komt – afgezien van de nieuwe teamnaam – ook nog eens een nieuwe taambaas bij: Laurent Mekies.

Bij Visa RB is Laurent Mekies de opvolger van Franz Tost, die na jaren trouwe dienst met pensioen ging en smachtte naar blauwe lucht en sneeuw. Mekies werkte afgelopen jaren voor Ferrari. Andere nieuwe namen bij de Italiaanse renstal zijn Tim Goss (Chief Technical Officer), Alane Permane (Racing Director) en Guillaume Cattelani (plaatsvervangend technisch directeur).

Oftewel, de rijders line-up voor komend seizoen is de constante factor met Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda (foto boven). Maar de vraag hier is wel: voor hoe lang? Want het is onrustiger dan ooit op de rijdersmarkt.

Sneak preview van de Visa RB-bolide

Allereerst de auto dan even. Het team deelde via social media al een korte sneak preview voor de officiële launch in Las Vegas. De onthulling vindt pl;aats tijdens één van de parties in de aanloop naar de Super Bowl van komende zondag. Duidelijk is in ieder geval alvast de totaal nieuwe look-and-feel van de auto.



Terug naar de coureurs dan. Allereerst is er de kwestie van Sergio Pérez. De Mexicaan staat bij Red Bull al lange tijd onder druk, maar kreeg van de teamleiding tot nu toe steeds het voordeel van de twijfel in de zin dat hij in principe zijn contract tot en met einde 2024 mag uitdienen. Echter, er worden wel prestaties verwacht van de teamgenoot van Max Verstappen. En als deze te lang uitblijven, zou een tussentijdse promotie van Ricciardo van Visa RB naar Red Bull een logische optie zijn. Met Liam Lawson heeft men bovendien een veelbelovend talent in huis, één die op zijn beurt ook staat te popelen om in te stappen.

Ook de transfer van Lewis Hamilton na komend seizoen van Mercedes naar Ferrari zorgt voor onrust in de paddock. Er wordt sinds het nieuws volop gespeculeerd over de opvolging van de Brit bij Mercedes. En hoewel iemand als Alexander Albon de beste papieren lijkt te hebben, is in de wandelgangen ook de naam van Daniel Ricciardo gevallen.

Red Bull lijkt door te willen met Ricciardo

Volgens Red Bulls motorsportadviseur Helmut Marko is de Australiër echter niet beschikbaar. “Ricciardo heeft nog steeds een langlopend contract”, stelde Marko. Officieel loopt de verbintenis van Ricciardo echter ook eind dit jaar af. Het heeft er dus alle schijn van dat men ook na dit seizoen verder wil met Ricciardo, bij Visa RB dan wel bij Red Bull.

De sportieve ambities van Visa RB hebben met de komst van de nieuwe sponsor een stevige upgrade gehad. Meerijden en opleiden voor Red Bull volstaat niet langer, podiumplaatsen zijn het doel. Andere teams op de grid lijken zich toch enigszins zorgen te maken. Zo plaatste Zak Brown, de CEO van McLaren, eerder al hardop zijn vraagtekens bij de intensieve samenwerking tussen de twee teams met dezelfde eigenaar.

Hoewel het seizoen nog moet beginnen, heeft Visa Cash App RB de eerste prijs al binnen, namelijk die voor de lelijkste teamnaam. Daar is in ieder geval wel iedereen het over eens…

