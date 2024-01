Franz Tost is met stille trom vertrokken als teambaas van AlphaTauri en een nieuw leven binnengezeild, waarin hij zelf zijn agenda bepaalt. De Oostenrijker kijkt vooral uit om het circuit te wisselen voor de skipiste.

Wat is het eerste dat u gaat doen nu u geen teambaas meer bent en vanaf 2006 nooit hebt kunnen doen?

“Daar heb ik eerlijk gezegd nog niet over nagedacht. Maar wat ik zeker ga doen is vaker skiën, want daar heb ik heb de afgelopen dertig of veertig jaar nooit echt de tijd voor gehad. Ik kan nu kiezen wanneer ik wil gaan skiën, bijvoorbeeld als de hemel blauw is en er mooie sneeuw ligt. Ik kijk nu al uit naar de vrijheid om te kunnen kiezen wanneer ik wil skiën, zonder deadlines.”

U was daartoe nooit in staat?

“Nee, het was gewoon onmogelijk. De beste skiperiode is, vind ik, februari/maart. Maar dan had ik vanwege de voorbereiding op het nieuwe seizoen en de wintertests dus geen tijd. Dan zaten we in Bahrein, Saudi-Arabië en Melbourne, ver weg van de pistes.”

Heeft u naast skiën nog meer dingen gemist die u door het werk niet kon doen?

“Ik heb de bergen en het skiën wel gemist, maar verder eigenlijk niets. Het was een hele fijne tijd in Italië.”

