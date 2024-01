Het zal even wennen worden, maar de nieuwe naam van het F1 team van AlphaTauri is bekend: Visa Cash App RB. Visa heeft een meerjarige sponsordeal gesloten met zowel Red Bull Racing als het zusterteam, het voormalige AlphaTauri. De overeenkomst is zojuist officieel bekendgemaakt.

De nieuwe livery van het Visa Cash App RB-team van de coureurs Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo wordt 8 februari voor het eerst getoond tijdens een live-event in Las Vegas. “Deze overeenkomst markeert het begin van een nieuwe fase van ons team in de Formule 1”, zo stelt Peter Bayer, de CEO van het team, over de nieuwe samenwerking. Visa Cash app wordt dus de naamgevende sponsor van het voormalige AlphaTauri, maar tevens ‘global sponsor’ van Red Bull Racing.

Kritiek op social media

Op social media kan de nieuwe teamnaam Visa Cash App RB op weinig bijval rekenen. “Ik zie ons in de toekomst niet praten over het geweldige team dat Visa Cash App RB heet”, zo schrijft onder andere Giedo van der Garde op X. Hij vindt de naamgeving te commercieel.

Anyway, maybe they prove me wrong – but I don’t see us talking in the future about that awesome team that’s called Visa Cash App RB… — Giedo van der Garde (@GvanderGarde) January 24, 2024

Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Overigens is Visa cash app de geldapp van Visa, waarmee klanten overigens ook bitcoins kunnen kopen en verkopen. Visa zal ook participeren in de F1 Academy serie met vrouwelijke coureurs. Visa-kaarthouders zullen volgens het bedrijf kans maken om de Formule 1 van dichtbij te ervaren, onder andere met behind te scenes-content, merchandise en meet-and-greets.

Lees ook: AlphaTauri wil met nieuw talent ‘Piastri-route’ gaan volgen

“We willen mensen en gemeenschappen verbinden en daar is de sport een ideaal middel voor. Met de aanhoudende groei van de Formule 1 in de Verenigde Staten stelt deze sponsordeal ons in staat om de populariteit van de Formule 1 in de Verenigde Staten verder te versterken”, zegt Catherine Ferdon, hoofd branding van Visa Cash App.

Het zusterteam van Red Bull Racing heette van 2006 tot en met 2019 Scuderia Toro Rosso. Het was het team waarvoor Max Verstappen in 2015 zijn Formule 1-debuut maakte. In 2020 onderging Toro Rosso een naamswijziging: AlphaTauri. De wijziging was bedoeld om het kledingmerk van Red Bull te promoten. Daar kwam echter (te) weinig van terecht.