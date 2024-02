Het kledingmerk AlphaTauri (dat onderdeel is van Red Bull) was sinds 2020 de sponsor van een eigen Formule 1-team, tot het eerder dit jaar werd omgedoopt tot Visa RB. Toch zijn de Formule 1-dagen van het merk nog niet geteld. Maandag werd bekend dat AlphaTauri voortaan de officiële kledingpartner van de FIA is.

LEES OOK: Pierre Gasly verkeert in topvorm: “Tijd dat ik die tweede overwinning haal”

De FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) is verantwoordelijk voor het bestuur van ’s werelds grootste racecompetities, waaronder de Formule 1. De organisatie maakte de deal met AlphaTauri bekend middels een persbericht. De samenwerking is naar eigen zeggen “de eerste in zijn soort.”

De deal betekent dat AlphaTauri het FIA-personeel de komende drie jaar van kledij zal voorzien. Het doel is om te laten zien hoe stijl en gebruiksgemak “onlosmakelijk verbonden zijn met de wereld van de motorsport.” De samenwerking betekent ook dat het kledingmerk een hoofdsponsor wordt van de jaarlijkse FIA prijsuitreiking.

Mode en autosport

Mohammed Ben Sulayem, voorzitter van de FIA, is enthousiast over de nieuwe samenwerking. “Dankzij deze samenwerking met AlphaTauri kunnen we comfort en stijl toevoegen aan ons FIA-kledingassortiment. De innovatieve aanpak en toewijding aan mode maken hen tot de perfecte partner”, aldus Sulayem. Ahmet Mercan, CEO van AlphaTauri, is ook blij met de nieuwe sponsordeal. “Dit is een fantastische kans voor ons merk”, reageerde hij.

Mis ‘m niet: onze FORMULE 1 Seizoengids 2024 met voorbeschouwingen, achtergronden, interviews, alle cijfers en data en nog véél meer: 116 pagina’s dik! Vanaf dinsdag in de winkel of bestel ‘m hieronder: