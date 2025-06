De FIA heeft donderdag voor het eerst twee belangrijke documenten die de Formule 1-stewards ondersteunen bij hun besluitvorming, openbaar gemaakt. Het gaat om de Penalty Guidelines en de Driving Standards Guidelines – richtlijnen die tot nu toe enkel intern werden gebruikt. De stap maakt deel uit van het streven van FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem naar meer transparantie binnen de autosportfederatie.

Volgens Ben Sulayem is het doel om fans, teams en media meer inzicht te geven in hoe men beslissingen neemt aan de hand van het sportief reglement. “Stewards verrichten een complexe taak, met passie en vrijwillige inzet”, liet hij weten middels een officieel persbericht. “Helaas krijgen zij daar vaak zware en onterechte kritiek voor. Door deze richtlijnen te publiceren tonen we hoe zorgvuldig en consistent zij te werk gaan”, aldus de FIA-voorzitter. Hoewel de richtlijnen geen officiële reglementaire status hebben, vormen ze een belangrijk hulpmiddel bij het beoordelen van incidenten. De stewards blijven onafhankelijk in hun oordeel en baseren beslissingen op de regelgeving, eigen ervaringen, beschikbare bewijzen en de richtlijnen die vanaf heden openbaar zijn gemaakt.

De richtlijnen

De Penalty Guidelines bestaan al meer dan tien jaar en bevatten ongeveer honderd veelvoorkomende overtredingen en de bijbehorende aanbevelingen voor straffen en strafpunten. De richtlijnen zijn niet bindend, maar bieden stewards een consistent kader en worden regelmatig geüpdatet op basis van feedback van teams en coureurs.

De Driving Standards Guidelines zijn in 2022 ontwikkeld op verzoek van de Formule 1-coureurs en opgesteld in overleg met de coureurscommissie van de FIA en teams. Ze bieden duidelijkheid over het gedrag op de baan in uiteenlopende situaties zoals inhaalacties aan de binnen- en buitenkant van bochten, gedrag bij chicanes en S-bochten, bewegen tijdens het remmen, terugkeren op de baan na een incident, en recente inzichten rond track limits. De meest recente versie van deze richtlijnen werd opgesteld na een bijeenkomst met coureurs tijdens de GP van Qatar in 2024.

George Russell, Mercedes-coureur en tevens voorzitter van de vakbond voor Formule 1-coureurs, verwelkomt de publicatie van de richtlijnen. “Meer transparantie binnen het bestuur van onze sport is belangrijk, en dit is een nuttige stap”, liet hij weten. “Het helpt fans en media om beter te begrijpen hoe wij mogen racen en hoe stewards hun beslissingen onderbouwen.” Met deze stap hoopt de FIA de afstand tussen besluitvorming en buitenwereld te verkleinen en het vertrouwen in de sport te vergroten. De documenten zijn vanaf heden in te zien op de officiële FIA-kanalen. Vergelijkbare documenten van de zes andere takken van autosport binnen de FIA zullen binnenkort ook worden vrijgegeven.

