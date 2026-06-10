De FIA, Formula One Management (FOM), de Formule 1-teams en de motorfabrikanten hebben vanavond overeenstemming bereikt over een pakket wijzigingen aan de technische, sportieve en financiële reglementen voor 2027 en 2028. De aanpassingen zijn bedoeld om enkele knelpunten in de nieuwe motorformule van 2026 aan te pakken, met name op het gebied van energiemanagement.

De overeenkomst volgt op maandenlange gesprekken tussen alle betrokken partijen. Sinds de eerste races van het seizoen 2026 waren er zorgen ontstaan over de manier waarop de nieuwe krachtbronnen omgaan met energiebeheer, vooral tijdens kwalificatiesessies en op circuits met lange rechte stukken.

Volgens de FIA moeten de wijzigingen ervoor zorgen dat coureurs tijdens kwalificaties weer vaker voluit kunnen rijden, zonder dat dit ten koste gaat van de spectaculaire races die de nieuwe reglementen volgens de autosportbond hebben opgeleverd.

Meer vermogen uit verbrandingsmotor

De voorgestelde wijzigingen voorzien in een geleidelijke herverdeling van de bijdrage van de verbrandingsmotor (ICE) en het energieterugwinningssysteem (ERS) gedurende de seizoenen 2027 en 2028.

Daarbij worden onder meer aanpassingen gedaan aan:

het vermogen van de verbrandingsmotor;

de maximale brandstofenergietoevoer;

de inzet van het energieterugwinningssysteem;

de mogelijkheden voor teams om energie strategisch te beheren tijdens een raceweekend.

Daarnaast zijn ook ondersteunende maatregelen afgesproken op het gebied van motorleveringen, raceoperaties en de financiële reglementen.

De huidige 2026-reglementen kwamen tot stand in nauwe samenwerking tussen de FIA, FOM, de teams, autofabrikanten en motorleveranciers. Met de nieuwe generatie krachtbronnen werd een grotere rol weggelegd voor elektrische energie, maar tijdens de eerste races van het seizoen bleek dat die opzet ook nieuwe uitdagingen met zich meebracht. De FIA benadrukt dat de voorgestelde aanpassingen geen koerswijziging vormen, maar een verdere verfijning van het bestaande reglement.

Versnelde goedkeuring

De FIA wil het formele goedkeuringsproces nu versneld doorlopen, zodat teams en fabrikanten zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen over de definitieve regels en voldoende tijd hebben om hun ontwikkelingsprogramma’s hierop aan te passen. Het voorstel wordt op 23 juni tijdens een vergadering van de World Motor Sport Council in Macau officieel ter goedkeuring voorgelegd. Als de plannen worden goedgekeurd, betekent dat de eerste substantiële aanpassing van de nieuwe motorreglementen sinds de introductie van het 2026-reglement.

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