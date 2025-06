De FIA ligt opnieuw onder vuur na het ontslag van Sara Mariani, hoofd duurzaamheid, diversiteit en inclusie bij de autosportbond. Mariani bekleedde de functie slechts achttien maanden voordat haar rol deze week werd geschrapt. Tijdens de algemene vergaderingen in Macau werd ingestemd met een interne herstructurering, waardoor haar functie kwam te vervallen. Het is het zoveelste controversiële vertrek onder het voorzitterschap van Mohammed Ben Sulayem.

In een opvallend afscheidsbericht uitte Mariani zich kritisch over de organisatiecultuur binnen de FIA. “Er is een leven buiten de FIA”, schreef ze. “Een leven waar talent en toewijding worden beloond. Waar vrouwen in leidinggevende posities kunnen floreren, zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen.” De toon van haar boodschap roept vanzelfsprekend vragen op over de werkcultuur en het leiderschap binnen de organisatie.

Volgens een officiële verklaring van de FIA is haar functie opgeheven na een ‘evaluatieperiode’, waarna haar taken zijn verdeeld over twee afdelingen. Duurzaamheid valt voortaan onder Willem Groenewald, secretaris-generaal voor mobiliteit, terwijl diversiteit en inclusie zijn ondergebracht bij HR-directeur Alessandra Malhame. Deze herverdeling zou, aldus de FIA, moeten leiden tot een betere integratie van intern en extern diversiteits- en inclusiebeleid.

Mohammed Ben Sulayem

Het vertrek van Mariani is het tweede opvallende vertrek binnen de FIA-top dit jaar. In april stapte Robert Reid op, de vicepresident voor sport. Hij uitte toen openlijk kritiek op het bestuur van de autosportfederatie. In een korte verklaring sprak hij van een ‘fundamentele breuk in de bestuursnormen’. Later stelde hij dat er sprake was van een gebrek aan transparantie en een angstcultuur. Het vertrek van Mariani past sowieso binnen een bredere trend; sinds het aantreden van Ben Sulayem in 2021 zijn meerdere hooggeplaatste functionarissen vertrokken of ontslagen, onder wie Formule 1-racedirecteur Niels Wittich, steward Tim Mayer, Formule 2-directeur Janette Tan en voormalig CEO Natalie Robyn.

Ondertussen lijkt de voorzitter steeds meer macht naar zich toe te trekken. In Macau werden opnieuw statutenwijzigingen goedgekeurd die volgens critici zijn invloed verder versterken. Ben Sulayem heeft bovendien aangekondigd zich eind dit jaar opnieuw verkiesbaar te stellen voor het voorzitterschap. Serieuze tegenkandidaten lijken vooralsnog te ontbreken.

