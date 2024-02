Pierre Gasly begint in 2024 aan zijn achtste seizoen in de Formule 1 en zijn tweede seizoen met Alpine. Aan ervaring geen gebrek bij de Fransman, die al meermaals van het podium en zelfs van een overwinning heeft kunnen proeven. Volgens Gasly is hij nu – op 28-jarige leeftijd – op de top van zijn kunnen. “Ik heb me mentaal en fysiek nog nooit zo sterk gevoeld.”

Gasly legt in een interview met de Formule 1 uit waarom Alpine dit jaar het verschil moet kunnen maken. “We hebben de auto drastisch veranderd naar aanleiding van vorig jaar”, aldus de coureur. “We stonden af en toe op het podium, maar het kan beter.”

Pierre Gasly maakte vorig jaar zijn debuut bij de Franse renstal, een transfer die in het begin nog wat onwennig bleek. “Het kostte me tijd en energie om aan de nieuwe omgeving te wennen”, legt hij uit. Die energie heeft hij nu in de voorbereidingen voor 2024 kunnen steken. “Ik ben net 28 geworden dus het wordt tijd dat ik die tweede overwinning binnenhaal”, concludeert Gasly.

Carrière Pierre Gasly

De Franse coureur debuteerde in 2017 voor het toenmalige Toro Rosso, in de plaats van Daniil Kvyat. Pierre Gasly bleef bij het team totdat hij in 2019 werd gepromoveerd tot Red Bull-rijder. Als teamgenoot van Max Verstappen bleek al snel dat hij niet klaar was voor deze stap en werd hij terloops omgewisseld met Toro Rosso-rookie Alexander Albon. Pierre Gasly bleef tot 2023 bij het team dat later AlphaTauri zou worden.

Het was bij AlphaTauri (inmiddels Visa RB) dat de coureur pas echt zijn vaardigheden kon verfijnen en zijn kwaliteiten als coureur kon laten zien. Met name in 2020 en 2021 reed Gasly meer dan eens naar de voorkant van het veld. Het hoogtepunt van zijn AT-dagen was de onverwachte overwinning op Monza in 2020.

Tijdens zijn debuutjaar voor Alpine eindigde hij met 62 punten op de elfde plaats in het kampioenschap. Belangrijk detail: dat is één plek boven teamgenoot Esteban Ocon die al vier seizoenen lang voor het Franse team rijdt.

